Uudised

Saksa Punane Rist jagas saarlastele heldelt kinke

Laupäev, 06. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 06. mai 2017. Saaremaale toodi 37 madratsiga voodit, umbes 25 öökappi, ratastoole ja muud vajalikku, sealhulgas riideid. FOTO: Valmar Voolaid Saksa Schleswig-Holsteini maakonna Punase Risti Kieli esindajad tõid kahe rekaga Eesti hooldekodudele nii mööblit, riideid kui muud vajalikku. Saaremaal said eile suured kingitused Kihelkonna ja Kuressaare haigla hooldekodu.



Hooldekodudesse veeti 33 elektriliselt liigutatavat voodit koos madratsitega, samuti jagus mehaaniliselt liigutatavaid voodeid Kuressaare haiglale. Üle anti ka umbes 25 öökappi, poti- ja pesemis- ning ratastoole ja rulaatoreid. Veel kingiti hooldusvahendeid – dušigeele ja kätekreeme.



Lisaks tuli 90 kastitäiest Eestisse kaasa võetud uutest riietest 19 saarlastele. “Üks suur Kielis asuv rõivatootmisfirma annetab paar korda aastas Punasele Ristile oma riiete ülejääke, mille hulgas on nii pükse, jakke kui sviitreid,“ selgitas Saksa Schleswig-Holsteini maakonna Punase Risti auesimees Henning Kramer.

“Käin Eestis umbes 5–6 korda aastas. Kahel või kolmel korral teeme nii-öelda kaubaringi, millega toome siinsetele hooldekodudele vajaminevat,“ selgitas ta, lisades, et on käinud rohkem kui kahekümnes Eesti hooldekodus, millele nüüd lisandus kaks Saaremaalt.



Kramer märkis, et kuigi ta on Saaremaal käinud kolm korda, tuli ta humanitaarabi siia tooma esimest korda. Tänu sõprussuhetele Baltimaade luteri kogudustega on ta käinud Eestis, Lätis ja Leedus alates 1989. aastast 250 korral. 2011. aasta mais allkirjastati koostööleping Eesti Punase Ristiga.



Olusid parandamas



Viimasest lähtuvalt ongi Kieli Punase Risti esindajad teinud siia rohkelt reise, et hooldekodusid toetada. Miks aga tänavu toodi Eestisse mitu autotäit mööblit, selle kohta ütles ta, et asi sai alguse detsembris. “Olen näinud paljusid Eesti hooldekodusid ning mitmeski kohas on olukord väga kehv,“ tõdes Kramer.



Saksamaal on tema sõnul haiglates ja hooldekodudes tavapärane mööblit üsna sagedasti vahetada ning kui neil seda kuhugi anda pole, läheb kõik hävitamisele. Detsembris uuris Kramer Eesti Punase Risti peasekretäri Riina Kabi käest, kas ja kuhu läheks mööblit tarvis.



Sakslased alustasid humanitaarabi laialivedamisega neljapäeval, mil käidi Paldiskis ja Harju-Ristil, eile toodi seda Kuressaarde ja Kihelkonnale ning homme suundutakse tagasi mandrile.



“Üks auto sõidab siis Saksamaale tagasi, meie abikaasaga käime veel Aseri ja Iisaku hooldekodule asju viimas,“ sõnas Kramer, lisades, et pärast seda käiakse veel kahes Läti ja ühes Leedu koguduses.



Huvi abi vastu oli suur



Eesti Punase Risti Saaremaa Seltsi juhatuse esimees ja Kuressaare haigla anestesioloog Juhan Nemvalts tunnistas, et ega meditsiinis kõige jõukamad ajad ole ja kui midagi on võimalik saada ilma selle eest raha välja käimata, on see eelarvele leevenduseks. “Ega keegi ju põrandal magama ei ole pidanud, aga osa mööblist on hooldekodus avamisest saadik sama.“



Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru tundis heameelt, et saarlastel avanes võimalus annetusest osa saada.



Tõru rõhutas, et Kihelkonna hooldekodus toimuvad teadupärast juurdeehitus- ja renoveerimistööd ning mööbel kulub marjaks ära. Ka Kuressaare võttis kärmelt võimalusest kinni ning toodud asjad jagatakse kahe hooldekodu vahel enam-vähem võrdselt. Hooldekodudesse veeti 33 elektriliselt liigutatavat voodit koos madratsitega, samuti jagus mehaaniliselt liigutatavaid voodeid Kuressaare haiglale. Üle anti ka umbes 25 öökappi, poti- ja pesemis- ning ratastoole ja rulaatoreid. Veel kingiti hooldusvahendeid – dušigeele ja kätekreeme.Lisaks tuli 90 kastitäiest Eestisse kaasa võetud uutest riietest 19 saarlastele. “Üks suur Kielis asuv rõivatootmisfirma annetab paar korda aastas Punasele Ristile oma riiete ülejääke, mille hulgas on nii pükse, jakke kui sviitreid,“ selgitas Saksa Schleswig-Holsteini maakonna Punase Risti auesimees Henning Kramer.“Käin Eestis umbes 5–6 korda aastas. Kahel või kolmel korral teeme nii-öelda kaubaringi, millega toome siinsetele hooldekodudele vajaminevat,“ selgitas ta, lisades, et on käinud rohkem kui kahekümnes Eesti hooldekodus, millele nüüd lisandus kaks Saaremaalt.Kramer märkis, et kuigi ta on Saaremaal käinud kolm korda, tuli ta humanitaarabi siia tooma esimest korda. Tänu sõprussuhetele Baltimaade luteri kogudustega on ta käinud Eestis, Lätis ja Leedus alates 1989. aastast 250 korral. 2011. aasta mais allkirjastati koostööleping Eesti Punase Ristiga.Viimasest lähtuvalt ongi Kieli Punase Risti esindajad teinud siia rohkelt reise, et hooldekodusid toetada. Miks aga tänavu toodi Eestisse mitu autotäit mööblit, selle kohta ütles ta, et asi sai alguse detsembris. “Olen näinud paljusid Eesti hooldekodusid ning mitmeski kohas on olukord väga kehv,“ tõdes Kramer.Saksamaal on tema sõnul haiglates ja hooldekodudes tavapärane mööblit üsna sagedasti vahetada ning kui neil seda kuhugi anda pole, läheb kõik hävitamisele. Detsembris uuris Kramer Eesti Punase Risti peasekretäri Riina Kabi käest, kas ja kuhu läheks mööblit tarvis.Sakslased alustasid humanitaarabi laialivedamisega neljapäeval, mil käidi Paldiskis ja Harju-Ristil, eile toodi seda Kuressaarde ja Kihelkonnale ning homme suundutakse tagasi mandrile.“Üks auto sõidab siis Saksamaale tagasi, meie abikaasaga käime veel Aseri ja Iisaku hooldekodule asju viimas,“ sõnas Kramer, lisades, et pärast seda käiakse veel kahes Läti ja ühes Leedu koguduses.Eesti Punase Risti Saaremaa Seltsi juhatuse esimees ja Kuressaare haigla anestesioloog Juhan Nemvalts tunnistas, et ega meditsiinis kõige jõukamad ajad ole ja kui midagi on võimalik saada ilma selle eest raha välja käimata, on see eelarvele leevenduseks. “Ega keegi ju põrandal magama ei ole pidanud, aga osa mööblist on hooldekodus avamisest saadik sama.“Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru tundis heameelt, et saarlastel avanes võimalus annetusest osa saada.Tõru rõhutas, et Kihelkonna hooldekodus toimuvad teadupärast juurdeehitus- ja renoveerimistööd ning mööbel kulub marjaks ära. Ka Kuressaare võttis kärmelt võimalusest kinni ning toodud asjad jagatakse kahe hooldekodu vahel enam-vähem võrdselt.

Veel artikleid samast teemast »