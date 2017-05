Uudised

Turismiasjalised harisid end mõisate teemal

Laupäev, 06. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 06. mai 2017. Juba kümmekond aastat on saarlased korraldanud kevaditi enne hooaja algust väikese õppereisi, et erinevatel teemadel silmaringi laiendada. FOTO: Valmar Voolaid Neljapäeval käisid maakonna majutusettevõtjad, reisikorraldajad ja turismiinfo jagajad SA Saaremaa Turismi eestvedamisel juba traditsiooniks saanud õppereisil, et end pisut uue nurga alt harida.



Kui sel aastal võeti ette maakonna mõisad ja nendega seonduv ajalugu, siis mullu väisati näiteks väikesadamaid, rääkis SA Saaremaa Turismi juhatuse liige Angela Nairis.



“Loomulikult on meil mõisaid rohkem, kui külastada jõudsime. Eesmärk polnud näha eelkõige mõisaid, kus ka majutatakse, vaid lihtsalt anda infot kohtadest ja nende ajaloost,“ selgitas ta.



Lisaks kohapeal kuuldule räägiti lugusid ka bussisõidu ajal. Varakult alustatud tuuri jooksul külastati Tõlluste ja Laimjala mõisa ning Debora Vaarandi kuju, Kuninguste talupoodi ja Lööne mõisa. Viimases tutvustas maja ajalugu vallavanem Aare Martinson.



Turismiga juba 24 aastat tegelenud Tuule Villa perenaine Sille Rantanen tunnistas, et kõik need reisid on hea võimalus silmaringi laiendada. ”Mis sest, et oleme saarlased, oma kodumaad tuleb ikka põhjalikult tunda,” arvas ta.



Willa Inga perenaine Inga Toivonen, kes oli ringkäigul esimest korda, tõdes, et kõigil hakkab hooaeg pihta ja loodetakse küll igale poole jõuda, aga nii see ikka ei lähe, sest aega napib. ”Nii hea, kui midagi sellist organiseeritakse,” rõhutas ta, lisades, et majutust pakub ta kolmandat aastat, aga omal ajal tegutsesid nad koos Sillega Rantaneniga giididena.



Teel Kaali trahterisse sõideti mööda ka Kaali mõisast. Trahteri laiendustest ja kõigest sellega seonduvast pajatas juhataja Alver Sagur.



