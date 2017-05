Uudised

Olav Miil nõuab kohtus Leedo firmalt tagasi 200 000-eurost võlga

Reede, 05. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: BNS / MM Reede, 05. mai 2017. Olav Miil (vasakul) ja Vjatšeslav Leedo. Olav Miili ettevõte M&V Laevad OÜ on esitanud kohtule hagi tema pikaajalise äripartneri Vjatšeslav Leedo ettevõttelt Saaremaa Laevakompanii (SLK) 200 000-eurose võla ja viiviste väljanõudmiseks.



M&V Laevad esitas kohtule hagi SLK vastu põhivõlgnevuse 200 000 euro ja 24. aprilli seisuga viivise 66 400 euro ninga lisanduva viivise väljamõistmiseks.

Kohus rahuldas 2. mail osaliselt M&V Laevade taotluse hagi tagamiseks. Hagi tagamiseks tuleb kohtumääruse kohaselt arestida hagihinnaga ehk 302 900 euro ulatuses SLK nõuded TS Laevad OÜ suhtes, mis tulenevad parvlaeva MV Hiiumaa prahtimislepingust.



Sellega on TS Laevad OÜ-l keelatud laevakompaniile prahtimislepingust tulenevate väljamaksete tegemine ja kuni võlanõude rahuldamiseni peab ettevõte tegema väljamakseid kohtutäituri kontole.



Miil soovis kaebuses alternatiivse taotlusena hagihinna ulatuses SLK arveldusarvete arestimist, kuid seda taotlust kohus ei rahuldanud.



M&V Laevad ja laevakompanii sõlmisid hagi kohaselt 2014. aasta 5. novembril laenulepingu, millega M&V Laevad andis Leedo firmale 200 000 eurot laenu. Ettevõte pidi laenu tagasi maksma 2015. aasta 30. juuniks, kuid ei teinud seda.

Hagi tagamiseks tehtud määruses peab kohus põhjendatuks M&V Laevade nõuete arestimist.



Kohus märgib, et SLK ei opereeri enam suursaarte ja mandri vahelist parvlaevaliiklust ja on seega kaotanud oma peamise tuluallika. Ettevõtte 2015. aasta majandusaasta aruande kohaselt olid ka rahavood negatiivsed ja lühiajaliste võlgnevuste likviidsuskordaja oli 0,88. “See tähendab, et Saaremaa Laevakompanii ei pruugi suuta täita oma lühiajalisi kohustusi,” märkis kohus.



SLK kommentaari Meie Maal eilse tööpäeva lõpuks saada ei õnnestunud. M&V Laevad esitas kohtule hagi SLK vastu põhivõlgnevuse 200 000 euro ja 24. aprilli seisuga viivise 66 400 euro ninga lisanduva viivise väljamõistmiseks.Kohus rahuldas 2. mail osaliselt M&V Laevade taotluse hagi tagamiseks. Hagi tagamiseks tuleb kohtumääruse kohaselt arestida hagihinnaga ehk 302 900 euro ulatuses SLK nõuded TS Laevad OÜ suhtes, mis tulenevad parvlaeva MV Hiiumaa prahtimislepingust.Sellega on TS Laevad OÜ-l keelatud laevakompaniile prahtimislepingust tulenevate väljamaksete tegemine ja kuni võlanõude rahuldamiseni peab ettevõte tegema väljamakseid kohtutäituri kontole.Miil soovis kaebuses alternatiivse taotlusena hagihinna ulatuses SLK arveldusarvete arestimist, kuid seda taotlust kohus ei rahuldanud.M&V Laevad ja laevakompanii sõlmisid hagi kohaselt 2014. aasta 5. novembril laenulepingu, millega M&V Laevad andis Leedo firmale 200 000 eurot laenu. Ettevõte pidi laenu tagasi maksma 2015. aasta 30. juuniks, kuid ei teinud seda.Hagi tagamiseks tehtud määruses peab kohus põhjendatuks M&V Laevade nõuete arestimist.Kohus märgib, et SLK ei opereeri enam suursaarte ja mandri vahelist parvlaevaliiklust ja on seega kaotanud oma peamise tuluallika. Ettevõtte 2015. aasta majandusaasta aruande kohaselt olid ka rahavood negatiivsed ja lühiajaliste võlgnevuste likviidsuskordaja oli 0,88. “See tähendab, et Saaremaa Laevakompanii ei pruugi suuta täita oma lühiajalisi kohustusi,” märkis kohus.SLK kommentaari Meie Maal eilse tööpäeva lõpuks saada ei õnnestunud.

Veel artikleid samast teemast »