Ametikool hakkab andma kutsekvalifikatsiooni

Reede, 05. mai 2017.



Autor: MM Reede, 05. mai 2017. Kuressaare ametikool sai õiguse lapsehoidja, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja erialal ise kutset anda. Esimesed kutseeksamid viiakse läbi juunis. Siiani anti nendel erialadel kutseid ja korraldas kutseeksameid Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, kuid samasugune protsess on koolil kavas ka teiste erialade osas.



“Meile tuleb tööd juurde,” ütles ametikooli sotsiaaltöö õppesuuna juhtõpetaja Kai Rannastu. “Teisalt on meil nüüd rohkem paindlikkust ja saame ühitada eksami muude hindamistega läbi aasta. Kutseeksam paneb i-le punkti.”



Rannastu pidas positiivseks ka seda, et nüüd kuulub kolmeliikmelisse eksamikomisjoni ka koolipoolne esindaja. “Me teame õppija arengut ja taset ning see vähendab eksami hindamise juhuslikkust,” selgitas ta.



