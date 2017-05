Uudised

Robin Mäetalu sai andeka muusiku stipendiumi

Reede, 05. mai 2017.



Robin Mäetalu kinnitas, et soovib tulevikus muusikuna ära elada ja pingutab selle nimel kõvasti juba praegu. Foto: erakogu Robin Mäetalu sai poole Kuressaare muusikakooli rütmimuusikaosakonna kontserdi pealt üllatuse osaliseks, kui Lions-klubi poolt välja pandud 400-eurone noore andeka muusiku stipendium tema nimele välja kuulutati.



“Emotsioonid olid ülevad, sest esiteks on juba märkamine väga inspireeriv ja rahaline toetus sinna otsa on igati vajalik ja otstarbekas. Nädalavahetuseti oma ruumis istudes ja harjutades kulutatud tunnid said justkui kompensatsiooni, et peaksin veel suurema entusiasmiga oma unistusteni pürgima. Uhke tunne on,“ sõnas Robin.



Stipendiumiraha plaanib ta investeerida uue pilli soetamisse. Praegu teeb ta muusikat omaloomingut viljelevas bändis To’Ko, millega just Jazzkaarel ja ka teles mängimas käidi. Loomingupagas täieneb Robini sõnul kiiresti ja kõik plaanitakse ka lindile jäädvustada. 20. mail saab bändi kuulata Tallinnas Kultuurikatlas.



“Üritan lihtsalt viimast aastat Saaremaal olles siinsest maksimumi võtta ja asju proovida. Ja muidugi mängin vahel ka üksi paar keikat ning täiendan sotsiaalmeediat, põhiliselt Instagrami, oma kidravideotega,“ rääkis Robin, kes on muusikaga tegelenud juba 11. eluaastast saadik, mil isa talle jõuludeks kitarri kinkis. Noormehe sõnul oleks olnud häbi pill unarusse jätta.



Robin tõdes, et muusikal on suur roll tema elus ja isegi koolitundides kipub ta omaette ümisema.



Päevas hoiab ta kitarri käes umbes kolm tund.



“Mu kooliväline aeg kulub väga suures osas muusikale, sest tegu on sõltuvusega, mis paneb mind tahtma aina sügavamale selle sisse triivida.



