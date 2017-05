Uudised

Hulk koole saab parema internetiühenduse

Reede, 05. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Reede, 05. mai 2017. HITSA sõlmis üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programmi raames raamlepingud viie ettevõttega, kes poolteise aasta jooksul kaasajastavad 150 üldhariduskooli kohtvõrgu kaabelduse.



Saaremaa koolidest on programmi kaasatud Aste, Kärla, Muhu, Ruhnu, Salme ja Valjala põhikool ning Kallemäe kool. Liituda saavad kõik üldhariduskoolid, kes vastavad kehtestatud nõuetele, mistõttu võib nimekiri veel täieneda.



“Loome kõik eeldused ulatuslikumaks interneti kasutamiseks õppetöös terves koolis, mitte ainult arvutiklassis,” ütles programmi võrguarhitekt Harri Uljas.



Programm hõlmab kohtvõrkude rajamist ja renoveerimist (kaabeldus ja seadmed) ning nende halduse ja monitooringu vahendite ostmist. Lisaks soetatakse koolidele tänapäevast esitlustehnikat.



Programmi kogueelarve on 13 243 294 eurot, millest Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetus moodustab



11 250 000 eurot ja Eesti riigi omafinantseering 1 985 294 eurot. Saaremaa koolidest on programmi kaasatud Aste, Kärla, Muhu, Ruhnu, Salme ja Valjala põhikool ning Kallemäe kool. Liituda saavad kõik üldhariduskoolid, kes vastavad kehtestatud nõuetele, mistõttu võib nimekiri veel täieneda.“Loome kõik eeldused ulatuslikumaks interneti kasutamiseks õppetöös terves koolis, mitte ainult arvutiklassis,” ütles programmi võrguarhitekt Harri Uljas.Programm hõlmab kohtvõrkude rajamist ja renoveerimist (kaabeldus ja seadmed) ning nende halduse ja monitooringu vahendite ostmist. Lisaks soetatakse koolidele tänapäevast esitlustehnikat.Programmi kogueelarve on 13 243 294 eurot, millest Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetus moodustab11 250 000 eurot ja Eesti riigi omafinantseering 1 985 294 eurot.

Veel artikleid samast teemast »