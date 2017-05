Uudised

UUS! MEIE MAA TV: Abieluettepanek tehti suurejooneliselt

Neljapäev, 04. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 04. mai 2017. Riho Oll sõitis oma “pruudi” Marta Rõõmu kätt paluma nagu prints hobusel ja sai jah-sõna kätte. Klassipulma peetakse mai keskel. FOTO: Valmar Voolaid, VIDEO: Sigrid OSa Peagi on tulemas klassipulmad ja eile paluti Kuressaare gümnaasiumis sel aastal viimast korda kätt.



Peigmees Riho Oll sõidutati koolimaja taha, kus ta koos suuremate ja väiksemate noormeestega tantsunumbri esitas. Seejärel palus Riho Marta kätt sõnadega: “Ma poleks kunagi arvanud, et ma seda ütlen, aga ma armastan sind rohkem kui ma armastan suitsuvorsti. Ehk siis väga palju. Ma soovin sinuga koos olla elu lõpuni või vähemalt kuni klassipulmajärgse hommikuni. Olgu direktor ja koolidirektor selle tunnistajaks. Marta Rõõm, kas sa tuled mulle naiseks?” Selle peale vastas neiu ilma pikema kaalutluseta: “Jaa!”







“Jah-sõna tuli üsna kergelt. Ettepaneku tegemise viis oli väga ilus. Enne juba käed värisesid ja nüüd ka,” oli Marta elevil. Klassipulm toimub 12. mail.



