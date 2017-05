Uudised

Provints ja teater kuuluvad kokku

Reede, 05. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 05. mai 2017. Sirge seljaga meest näeb jalgrattal Kuressaare linna peal sõitmas aastaringselt. Foto: Valmar Voolaid Homme saavad Hiiumaal Käinas teoks nelja maakonna Provintsiteatrite päevad, mis toovad kahe päeva jooksul lavale viisteist etendust Saare-, Hiiu- ja Pärnumaa näiteringidelt.



Etendustega astuvad üles Pärnumaalt Torilt teater TRET ja Selja lauluseltsing, Pärnu-Jaagupist Rändtirtsud, Raeküla Rahva Teater, Hiiumaalt Kassari Haridusseltsi näitetrupp, Kärdla nukuteater ja MTÜ EMSI. Saarlasi on seekord aga kohal kõige rohkem. Etendustega on kohal kõik tegutsevad hobiteatrid, nii Salme vallateater, Orissaare näitering Orezare, Tornimäelt Tungal ja Tornimäe Näiteselts, Taritu tubateater ja Saaremaa Teater. Festivalist ei ole seekord osa saamas vaid Lääne maakonna teatrid.



Küsimuse peale, millised on Saaremaa Teatri ootused eelseisva festivali suhtes, nentis Saaremaa Teatri juhatuse esimees Elli Tänavots, et eelkõige loodavad nad saada naabersaarelt uusi kogemusi. Nii ei ole näiteks paljud näitlejad varem Hiiumaa lavalaudadel üles astunud. “Ning mis muidugi on hea, on ka see, et saab ka žüriilt etendusele tagasisidet,” ütles Tänavots. Kahtlemata on festival taas suurepärane võimalus kogeda harrastusteatrite ühtsustunnet.



“Me tuleme kokku ja oleme koos mitu päeva. Päevad, mis on täis väga tihedat kultuuri,” mõtiskles Elli Tänavots. Staažikas lavastaja, Salme rahvamaja juhataja Maire Sillavee nentis, et vaadates tänavuste Provintsi teatripäevade mängukava tuleb taaskord korrata- saarlased armastavad teatrit teha – viieteistkümnest osalevast lavastusest tuleb seitse Saaremaalt.



“Kui saarlased selle minifestivali kunagi ellu kutsusid (esimene toimus Lümandas, aasta oli siis 1996) ei julgenud loota, et nii pika elueaga üritus sünnib,” rääkis ta. Pärimisele, et mida oodata, vastas Sillavee, et ikka vanade sõpradega kohtumist, uute kogemuste ja emotsioonide leidmist ja loomulikult targa kõrvaltvaataja ehk siis seekordse žürii nõuandeid tehtud töö kohta.



Saaremaa Teater teeb etendusega peaproovi juba täna õhtul Kullamaal, andes seal etenduse “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola”. Ka Taritu tubateater annab juba täna etenduse “Rong” ja seda Kärdla kultuurikeskuses kell 20. Kas Saaremaal rongid ikka sõidavad? Ja kui sõidabki, kas sa sinna peale jõuad?



On laulu- ja pillimängu



Festivali peakorraldaja, MTÜ EMSI ühe vabatahtliku abilise Ille Savioja sõnul on nemad korraldusliku poole pealt valmis, kuid eks paistab, kuidas kohapeal kõik välja kukub. Kaks nädalat tagasi toimus Läänemaal Kõmsis Läänemaa harrastusteatrite festival.



“Etteaimamatud laevagraafikud aprillis ja probleemid harrastusnäitlejate tööaegade planeerimisega on kustutanud kavast kõik Läänemaa teatrid, kes algselt pidid Käinasse tulema,” märkis Savioja.



Festival avatakse laupäeval kl 10 ning kl 10.15 on laval EMSI ehk Emmaste näitetrupp etendusega “Pila-Peetri testament”. Seejärel saab näha Pärnu-Jaagupi aleviteatrit Rändtirtsud “Vigased pruudid aastal 2017”, näitetrupi Orezare esituses verivärsket, kolmapäeval esietendunud lavastust “Vanameeste suvi”. Neile järgneb Taritu tubateatri “Rong”, Tornimäe näiteseltsi “Teie Jumal”, Selja lauluseltsingu “Kuidas Kaera-Jaan laulupeole sai?”, teatri TRET “Tsaar Saltaan”, Kärdla nukuteatri etendust “Polkovniku lese päevaraamat”, mille esietendus oli alles äsja, 30. aprillil, ning Saaremaa Teatri tükki “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola”.



Pühapäeval saab vaadata Kassari haridusseltsi esituses “Malle ülestunnistusi” ning näitetrupp Orezare toob lavale “2 Muhu monoloogi, moekast meie moodi”. Salme vallateater esitab etenduse “Kolm kanget”, Tornimäe Tungal “Vandekohus” I vaatuse ja Raeküla Rahva Teater näitab laval etendust “Nunnad”, mille kohta on aga autor öelnud järgnevat: “Me elame õnnelikul ajal. Pole valetamist, vassimist, petmist, kahepalgelisust, omakasu ja mis veel varastamisest rääkida. Jah, me elame tõesti väga õnnelikul ajal.”



Laval vahetuvad oodatavasti nii kõrts kui kohtumaja, taevas kui põrgu. On monoetendusi, on laulu ja pillilugusid. Etendusi hindab žürii ning kuulutatakse välja ka parimad. Provintsiteatrite päevad toimuvad 6.–7. maini Käina huvi- ja kultuurikeskuses ja juba kuuendat korda. Etendustega astuvad üles Pärnumaalt Torilt teater TRET ja Selja lauluseltsing, Pärnu-Jaagupist Rändtirtsud, Raeküla Rahva Teater, Hiiumaalt Kassari Haridusseltsi näitetrupp, Kärdla nukuteater ja MTÜ EMSI. Saarlasi on seekord aga kohal kõige rohkem. Etendustega on kohal kõik tegutsevad hobiteatrid, nii Salme vallateater, Orissaare näitering Orezare, Tornimäelt Tungal ja Tornimäe Näiteselts, Taritu tubateater ja Saaremaa Teater. Festivalist ei ole seekord osa saamas vaid Lääne maakonna teatrid.Küsimuse peale, millised on Saaremaa Teatri ootused eelseisva festivali suhtes, nentis Saaremaa Teatri juhatuse esimees Elli Tänavots, et eelkõige loodavad nad saada naabersaarelt uusi kogemusi. Nii ei ole näiteks paljud näitlejad varem Hiiumaa lavalaudadel üles astunud. “Ning mis muidugi on hea, on ka see, et saab ka žüriilt etendusele tagasisidet,” ütles Tänavots. Kahtlemata on festival taas suurepärane võimalus kogeda harrastusteatrite ühtsustunnet.“Me tuleme kokku ja oleme koos mitu päeva. Päevad, mis on täis väga tihedat kultuuri,” mõtiskles Elli Tänavots. Staažikas lavastaja, Salme rahvamaja juhataja Maire Sillavee nentis, et vaadates tänavuste Provintsi teatripäevade mängukava tuleb taaskord korrata- saarlased armastavad teatrit teha – viieteistkümnest osalevast lavastusest tuleb seitse Saaremaalt.“Kui saarlased selle minifestivali kunagi ellu kutsusid (esimene toimus Lümandas, aasta oli siis 1996) ei julgenud loota, et nii pika elueaga üritus sünnib,” rääkis ta. Pärimisele, et mida oodata, vastas Sillavee, et ikka vanade sõpradega kohtumist, uute kogemuste ja emotsioonide leidmist ja loomulikult targa kõrvaltvaataja ehk siis seekordse žürii nõuandeid tehtud töö kohta.Saaremaa Teater teeb etendusega peaproovi juba täna õhtul Kullamaal, andes seal etenduse “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola”. Ka Taritu tubateater annab juba täna etenduse “Rong” ja seda Kärdla kultuurikeskuses kell 20. Kas Saaremaal rongid ikka sõidavad? Ja kui sõidabki, kas sa sinna peale jõuad?Festivali peakorraldaja, MTÜ EMSI ühe vabatahtliku abilise Ille Savioja sõnul on nemad korraldusliku poole pealt valmis, kuid eks paistab, kuidas kohapeal kõik välja kukub. Kaks nädalat tagasi toimus Läänemaal Kõmsis Läänemaa harrastusteatrite festival.“Etteaimamatud laevagraafikud aprillis ja probleemid harrastusnäitlejate tööaegade planeerimisega on kustutanud kavast kõik Läänemaa teatrid, kes algselt pidid Käinasse tulema,” märkis Savioja.Festival avatakse laupäeval kl 10 ning kl 10.15 on laval EMSI ehk Emmaste näitetrupp etendusega “Pila-Peetri testament”. Seejärel saab näha Pärnu-Jaagupi aleviteatrit Rändtirtsud “Vigased pruudid aastal 2017”, näitetrupi Orezare esituses verivärsket, kolmapäeval esietendunud lavastust “Vanameeste suvi”. Neile järgneb Taritu tubateatri “Rong”, Tornimäe näiteseltsi “Teie Jumal”, Selja lauluseltsingu “Kuidas Kaera-Jaan laulupeole sai?”, teatri TRET “Tsaar Saltaan”, Kärdla nukuteatri etendust “Polkovniku lese päevaraamat”, mille esietendus oli alles äsja, 30. aprillil, ning Saaremaa Teatri tükki “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola”.Pühapäeval saab vaadata Kassari haridusseltsi esituses “Malle ülestunnistusi” ning näitetrupp Orezare toob lavale “2 Muhu monoloogi, moekast meie moodi”. Salme vallateater esitab etenduse “Kolm kanget”, Tornimäe Tungal “Vandekohus” I vaatuse ja Raeküla Rahva Teater näitab laval etendust “Nunnad”, mille kohta on aga autor öelnud järgnevat: “Me elame õnnelikul ajal. Pole valetamist, vassimist, petmist, kahepalgelisust, omakasu ja mis veel varastamisest rääkida. Jah, me elame tõesti väga õnnelikul ajal.”Laval vahetuvad oodatavasti nii kõrts kui kohtumaja, taevas kui põrgu. On monoetendusi, on laulu ja pillilugusid. Etendusi hindab žürii ning kuulutatakse välja ka parimad. Provintsiteatrite päevad toimuvad 6.–7. maini Käina huvi- ja kultuurikeskuses ja juba kuuendat korda.

Veel artikleid samast teemast »