Tordibutiik avas uksed (1)

Kolmapäev, 03. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 03. mai 2017. Helen Ella (paremal) ja Annika Otsa avasid eile oma kauaigatsetud tordibutiigi. FOTO: Valmar Voolaid Eile avas Kuressaares Tallinna 26 majas uksed Avella tordibutiik. Butiik jätab väljast väikese armsa hoovimaja mulje ja sisse astudes saabki selgeks, et oled astunud eriti magusasse nukumajja. Enne avamist tuli naistel töötada lausa 16 tundi jutti. Viimasel õhtul töötati poole üheni öösel ja seitsmest hommikul alustati uue hooga.



Kõik on puhas ja hele. Interjöör on mõneti muinasjutuline ja tütarlapselik. Magusaletis vaatavad vastu vaid ilusad ja väga ilusad küpsetised, millesse hambaid esimese hooga justkui sisse lüüa ei raatsikski – nii ilusaid koogikesi ei saa ju ometi ära süüa. Aga saab küll ja sisu vastab ümbritsevale. Ka maitseelamus on samaväärne kui välimus lubab – küpsetised lausa sulavad suus.



Tordibutiigi avasid Kuressaare ametikooli vilistlased Helen Ella ja Annika Otsa.

“Avamisega läks väga kiireks, alati jääb üks päev puudu,” kinnitas kondiiter Helen Ella. Tõepoolest. Avamisajaks kogunes väikese kondiitriäri ukse taha järjekord ja esimesed kliendid ootasid kannatamatult, millal hõrgutistele ligi pääsevad.







“Jõudsime tooted letti panna ja loodame, et läheb hästi. Põhiliselt pakume torte ja kooke. Kõik kondiitritooted. Väike valik on ka pirukaid, aga selle peale me ei rõhu,” rääkis Ella. Tootevaliku tegid kondiitrid oma maitse järgi.



Omad lemmikud



Ella isiklikud lemmikud on pähklibesee-karamellikook, Pavlova ja sidrunibesee korvike, millest viimane on saanud tuttavate seas juba väga populaarseks. Naised said koostööpartneriks, kuna mõlemad soovisid avada oma kondiitripoe, kuid kumbki ei tahtnud seda teha üksi.



Tordibutiigi avamisel olnud Kristel Hallik kinnitas, et tema on suur magusasõber ja on õnnelik, et Kuressaares on selline äri nüüd uksed avanud.



“Lugesin Facebookist butiigi avamise kohta ja tulin vaatama, mida pakutakse. Olen väga suur magusa- ja küpsetamise sõber ka. Valik tundub väga isuäratav.



Ei suudagi kohe valida, aga midagi tahaks kindlasti saada. Interjöör on siin ka avar, helge ja puhas. Ilus!" oli Hallik vaimustuses. Ta lausus veel, et maitseb küpsetised ära ja kui need meeldivad, saab temast kindlasti tordibutiigi püsiklient.

