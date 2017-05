Uudised

Helm sai kõrgeimat palka

Neljapäev, 04. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 04. mai 2017. Marek Helm. FOTO: Toomas Huik Eile avaldatud ametnike tasude ülevaatest selgub, et eelmisel aastal teenis Eesti ametnikest kõige suurema tasu praeguseks ametit vahetanud maksu- ja tolliameti peadirektor, Kuressaares sündinud Marek Helm, (pildil) kes teenis kuus keskmiselt 6592 eurot.



Mullu said 35 riigiametnikku oma töö eest suurema tasu kui rahandusminister Sven Sester, kes oli kõige suurema kogutasuga minister eelmisel aastal. Sester teenis kuus keskmiselt 4500 eurot.



2015. aasta tasude põhjal koostatud edetabelist selgus, et Eesti kõige kallim riigiametnik oli samuti praeguseks toonasest ametist lahkunud majandusministeeriumi asekantsler Taavi Kotka. Talle järgnes siis Helm. Värskest tabelist ilmneb, et mullu langes Kotka kuusissetulek 4667 eurole.



Põhipalgale lisaks maksti eelmisel aastal Helmile juurde 9500 eurot, Kotkale 8846

eurot, seda nn muutuvpalgana, mille hulka arvatakse ametnikule makstud tulemuspalk, preemia ja lisatasu täiendavate tööülesannete eest.



Käesoleva aasta jaanuaris liitus Helm tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõttega Nortal, kus ta juhib riigirahanduse valdkonda. Mullu said 35 riigiametnikku oma töö eest suurema tasu kui rahandusminister Sven Sester, kes oli kõige suurema kogutasuga minister eelmisel aastal. Sester teenis kuus keskmiselt 4500 eurot.2015. aasta tasude põhjal koostatud edetabelist selgus, et Eesti kõige kallim riigiametnik oli samuti praeguseks toonasest ametist lahkunud majandusministeeriumi asekantsler Taavi Kotka. Talle järgnes siis Helm. Värskest tabelist ilmneb, et mullu langes Kotka kuusissetulek 4667 eurole.Põhipalgale lisaks maksti eelmisel aastal Helmile juurde 9500 eurot, Kotkale 8846eurot, seda nn muutuvpalgana, mille hulka arvatakse ametnikule makstud tulemuspalk, preemia ja lisatasu täiendavate tööülesannete eest.Käesoleva aasta jaanuaris liitus Helm tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõttega Nortal, kus ta juhib riigirahanduse valdkonda.

Veel artikleid samast teemast »