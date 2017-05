Uudised

“Noore meistri” kujundavad saarlased

Neljapäev, 04. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 04. mai 2017. Disainimajaka meeskond pakkis kogu “Noore meistri 2017” kujunduseks vajamineva endaga kaasa ja asus teisipäeval pealinna poole teele. FOTO: Valmar Voolaid Täna ja homme toimub seitsmendat korda Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses kutsehariduse aasta suursündmus “Noor meister 2017”, kus võetakse mõõtu 31 võistlusalal. Kuressaare ametikooli Disainimajakas mõtles välja ning seadis üles ürituse üldkontseptsiooni ja kujunduse.



Koolipoolne projektijuht, disaini õppesuuna juhtõpetaja Maila Juns-Veldre rõhutas, et võistlus on kogu oskusteaasta suurim sündmus. “Sellel aastal on kujunduses kasutatud läbiva teemana grafiti-lähedast stencil-stiili ning põhivärvidena rohelist, sinist ja natuke oranži,” selgitas ta.



Kui varem on teabegraafikat tehtud niiöelda lamemeediana, kus on kasutatud kleebiseid, siis sel aastal on Disainimajakas koostanud ka üritust reklaamiva teleklipi.



“Infograafika, lavataustad ja fotosein on digitaalsed ning mingi osa võistlusalasid ja muud infot on samuti digimaailma kolitud,” kirjeldas Juns-Veldre, lisades, et see on suur vastutus. Tiimiga oli ta seejuures väga rahul.



Kuraditosin võistlustulle



Nagu alati, jääb suurte projektide puhul ikka ajast puudu. “Nii õpilased kui õpetajad on natuke aega näpistanud ka öötundidest. Ikka tulevad välja apsakad, mida tuleb veel enne minekut kiirelt korda teha,” nentis juhtõpetaja.



Eile seatigi üles messihalli ürituse kujundus, millega teabegraafika eriala õpilased sooritasid ühtlasi ühe osa oma komplekseksamist. Lisaks lähevad ametikooli õpilased ja värsked vilistlased ka ise end võistlustules proovile panema.



Mõõtu võtavad ehituspuusepad Keido Keinast ja Ken Pihlas, ehitusviimistleja Kaidi Vallik, graafilised disainerid Imbi Võrel ja Ken Haavel, hooldustöötajad Urve Kütt ja Leelo Aavik, juuksurid Maris Kassak ja Anni Toon ning ärinduse spetsialistid Mart Tiitsaar, Marek Udeküll, Liina Malk ja Martin Õisnurm – kokku 13.



