Viking Burger avab Titerannas kohviku

Neljapäev, 04. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 04. mai 2017. Kristo Putnik. FOTO: Valmar Voolaid Oma headuses teada-tuntud Viking Burger avab juunis Titeranna rannakohvikus burgeriäri. Rannakohvikut soovis suveks rentida veel kaks ettevõtet.



Ettevõtja Kristo Putnik ütles, et paberimajandus võtab veel aega ja tõenäoliselt sel kuul uksi lahti teha ei jõuta. Viking Burger asub ka Salmel ja Roonimäe tanklas. Rannakohviku rentimiseks tegi Putnik pakkumise esmakordselt.



“Leidsime netist, et selline võimalus on ja nii lihtsalt see otsus tuligi,” nentis Putnik.

Burgeriäri jätkab ka Titerannas juba tuntud menüüga. Varem on õhtuti rannakohvikus toimunud ka meelelahutusüritusi. Putnik tõdes, et kindlaid plaane neil selles osas ei ole, kuid midagi ta ei välista.



