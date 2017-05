Uudised

Sauna ehituseks 30 000 eurot

Neljapäev, 04. mai 2017.



Autor: MM Neljapäev, 04. mai 2017. Foto on illustratiivne. Linnavalitsus kinnitas eile lihthanke “Saaremaa spordikooli hoonesse sauna ehitustööd” tulemused. Kvalifitseeriti kõik viis pakkujat ja hanketingimustele vastavaks tunnistati neli pakkumust.



Edukaks tunnistati ühispakkuja Ösel Projekt OÜ ja KRTL OÜ poolt esitatud pakkumus hinnaga 29 701,80 eurot, summale lisandub käibemaks.



Hoonesse ehitatakse viie pesemiskoha ja leiliruumiga saun, kus on ka vihtlemisvõimalus, ütles linna pressiesindaja Kristiina Maripuu.

