Orissaares varastati poest alkoholi

Neljapäev, 04. mai 2017.



Autor: MM Neljapäev, 04. mai 2017. Foto on illustratiivne. Teisipäeval kella 14.15 paiku teatati politseile, et Orissaare alevikus Kuivastu maanteel asuvast kauplusest on esialgsetel andmetel varastatud kaks pudelit alkohoolset jooki.



Hädaabinumbril vargusest teatanu sõnul jooksis üks isikutest minema, teise mehe tabasid sündmuskohale saabunud korrakaitsjad kaupluse juurest.



“Ära jooksnud isikut ning juhtunu täpsemaid asjaolusid, sealhulgas vargusega tekitatud kahju selgitab politsei,” teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk. Hädaabinumbril vargusest teatanu sõnul jooksis üks isikutest minema, teise mehe tabasid sündmuskohale saabunud korrakaitsjad kaupluse juurest.“Ära jooksnud isikut ning juhtunu täpsemaid asjaolusid, sealhulgas vargusega tekitatud kahju selgitab politsei,” teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk.

