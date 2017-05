Uudised

Mustjalas põles raiesmik

Neljapäev, 04. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



2. mail kell 12.47 teatati häirekeskusele pinnasepõlengust Mustjala vallas Rahtla külas. Sündmuskohal selgus, et põles raiesmik ning oksahunnikud.



Kutselised päästjad ja Leisi vabatahtlikud kustutasid põlengu kell 17.49. Esialgsetel andmetel tehti raiesmikul lõket, mille tugev tuul laiali puhus ning süütas lähedal asuvad hunnikud ja kulu.



Päästeamet tuletab meelde, et kuival ajal võib kustutamata tikk, suitsukoni või lõkkest lennanud säde kergesti süüdata kuiva ümbruse ja tuulise ilmaga on põlengule väga raske piiri panna.

MM Autor: MM Neljapäev, 04. mai 2017.Kutselised päästjad ja Leisi vabatahtlikud kustutasid põlengu kell 17.49. Esialgsetel andmetel tehti raiesmikul lõket, mille tugev tuul laiali puhus ning süütas lähedal asuvad hunnikud ja kulu.Päästeamet tuletab meelde, et kuival ajal võib kustutamata tikk, suitsukoni või lõkkest lennanud säde kergesti süüdata kuiva ümbruse ja tuulise ilmaga on põlengule väga raske piiri panna.MM

Veel artikleid samast teemast »