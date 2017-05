Uudised

Märt Kõlli: vajaksime siia kahte silmaarsti

Neljapäev, 04. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 04. mai 2017. Kuressaare haigla juhi Märt Kõlli sõnul lahendaks silmaarsti-probleemi see, kui Saaremaa taustaga inimene pärast kutse omandamist tuleks siia tagasi elama ja tööle.



Eile sai Kuressaares vastu võtva silmaarsti Marta Virvese juurde end kirja panna alles 29. maiks. Kuressaare haiglas maikuuks üldse numbrit ei saanud.

“Juunikuuks ei ole silmaarsti vastuvõtu graafikut veel saadetud,” öeldi haigla registratuurist.



Meie Maa ajakirjanik käis eile doktor Marta Virvese kabineti ukse taga seal ootavatelt inimestelt uurimas, mida nad praegusest olukorrast silmaarsti teemal arvavad.



“Arst on siin ülekoormatud, millest ma saan ka aru. Vahel tuleb kuu aega järjekorras olla. Riigi poolt peaks olema organiseeritud kindel silmaarst. Iga kord Tallinna operatsioonile ja sealt tagasi sõita on vanemate inimeste jaoks liiga tülikas,” leidis üks patsient.



Vaja oleks kahte täiskohaga silmaarsti



Teine patsient mainis samuti, et ei saa rahul olla ühe arstiga kogu Saaremaa peale. “Ühelt inimeselt ei saa ju seitset nahka võtta. Tuleks üks silmaarst juurde tuua,” sõnas ta.



Kuressaare haigla juhi Märt Kõlli (pildil) sõnul oleks Saare maakonna vajadus kahe täiskohaga silmaarsti järele. Üks on haigekassa valikupartner, kes siin ka tegutseb – dr Marta Virves. Teiseks oleks haigla.



“Kuna meil ei ole Saaremaal elavat või siin olevat optometristi residenti, kasutame Ida-Tallinna keskhaigla arste, kes käivad siin osalise tööajaga. Loomulikult ei ole see piisav,” tunnistas Kõlli. Praegu võtab silmaarst Kuressaare haiglas vastu üks-kaks korda kuus.



“Väga hull lugu tõesti. Vajalik inimene peaks ikka kohapeal elama. Loodame noorte peale,” kehitas haiglajuht õlgu. Mõningaid eriarste saab Kuressaare haigla siia organiseerida üheks päevaks nädalas.



Ülemaksmiseks pole haigla võimeline



“Silmaarsti puhul on see aga väga suur ambitsioon. Ülemaksmiseks me ei ole võimelised. Ka ei saa me käituda teiste eriarstide suhtes pretsedenti luues,” tõdes Kõlli, viidates vastuvõtu tihendamisele.



Ainsa lahendusena näeb ta silmaarstina Saaremaa taustaga inimest, kel oleks pärast kutse omandamist soov siia tagasi elama ja tööle tulla.

“Meil on väga hea varustusega silmaarstikabinet. Pakume optometristi teenust, kuhu võiks oma murega pöörduda,” ütles Kõlli.



Paraku peletavat inimesi 10-eurone optometristi vastuvõtu tasu. Samas küsib mai keskel Kuressaarde jõudev silmabuss patsiendi käest silmade uuringu eest 36 eurot.



Haiglajuhi sõnul on tekkinud siinsetel inimestel kummaline suhtumine, sest saarlased kipuvad rohkem usaldama mandri arste.



