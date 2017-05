Uudised

JYSK avab peagi uksed

Neljapäev, 04. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 04. mai 2017. Praegu vahetatakse tulevases müügisaalis elektri- ja torusüsteeme,” sõnas Limbergi Ehituse OÜ direktor Peeter Raudsepp. FOTO: Valmar Voolaid Kui seni tuli saarlastel Skandinaavia päritolu JYSK-i kaupa kodu ja aia kujundamiseks soetada e-poest või sellele mandril järel käies, siis juba järgmisel kuul on võimalik laias valikus mööblit, tekstiili ja teisi sisustuselemente oma käega katsuda ja valida siinsamas, Kuressaares.



Praegu käivad endise Säästumarketi ruumides Mooni tänavas ehitus- ja remonditööd, mida teostavad Saaremaa ehitajad, neid juhatab Limbergi Ehituse OÜ.



“Kergsein kaupluse siseruumis on juba ümber tõstetud nii, et müügiruum avaram saaks. Praegu vahetame elektri- ja torusüsteeme, jäänud on veel PVC-katte põrandale paigaldamine,” ütles Limbergi Ehituse OÜ direktor Peeter Raudsepp. “See on meil juba teine JYSK-i kauplus, hiljuti valmis pood Rannarootsi keskuses Haapsalus, mis täna avatakse.”



JYSK on rahvusvaheline poekett, mille algust tuleb otsida Taanist, kus 1979. aastal avas omanik ja asutaja Lars Larsen oma esimese kaupluse. JYSK pakub laia ja mitmekülgset kaubavalikut, mis vastab aastaaegadele, majapidamisvajadustele ning ükskõik millise ruumi sisustamise nõuetele ning siit leiab mööblit nii siseruumidesse kui ka aeda. Praegu tegutseb JYSK juba 35 riigis üle maailma. Kuressaare JYSK-i kauplus on 31. Baltimaades ning kui kõik sujub tõrgeteta, on see kavas avada juuni alguses. Praegu käivad endise Säästumarketi ruumides Mooni tänavas ehitus- ja remonditööd, mida teostavad Saaremaa ehitajad, neid juhatab Limbergi Ehituse OÜ.“Kergsein kaupluse siseruumis on juba ümber tõstetud nii, et müügiruum avaram saaks. Praegu vahetame elektri- ja torusüsteeme, jäänud on veel PVC-katte põrandale paigaldamine,” ütles Limbergi Ehituse OÜ direktor Peeter Raudsepp. “See on meil juba teine JYSK-i kauplus, hiljuti valmis pood Rannarootsi keskuses Haapsalus, mis täna avatakse.”JYSK on rahvusvaheline poekett, mille algust tuleb otsida Taanist, kus 1979. aastal avas omanik ja asutaja Lars Larsen oma esimese kaupluse. JYSK pakub laia ja mitmekülgset kaubavalikut, mis vastab aastaaegadele, majapidamisvajadustele ning ükskõik millise ruumi sisustamise nõuetele ning siit leiab mööblit nii siseruumidesse kui ka aeda. Praegu tegutseb JYSK juba 35 riigis üle maailma. Kuressaare JYSK-i kauplus on 31. Baltimaades ning kui kõik sujub tõrgeteta, on see kavas avada juuni alguses.

Veel artikleid samast teemast »