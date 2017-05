Uudised

Saare noored teevad parimaid loodusfotosid

Neljapäev, 04. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 04. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 04. mai 2017. Martin Vesbergi vette mineva nastiku pilt tunnistati noorte loomafotode kategoorias kolmandaks. Pühapäeval selgusid Estonia kontserdisaalis Eesti parimate loodusfotode autorid. Kõrgelt hinnati ka kahte Saaremaa noort – Karl Jakob Toplaant ja Martin Vesbergi.



“Sel aastal oli erakordne see, et nii täiskasvanute, noorte kui laste vanuserühmades jagati välja topeltvõidud: kaks Tantsivat Hunti sai täiskasvanute kategoorias Jarek Jõepera, noorte kategoorias Karl Jakob Toplaan ja laste kategoorias Leana Jete Korb,” tõi välja võistluse korraldaja Jaan Riis.

Toplaane fotodest valiti parimateks loomafotode kategoorias ülesvõte vesipapist ja looduspiltide kategoorias punajalg-tildrist.



“Vesipapi pilti oli vahest keerulisem püüda. Selle puhul oli linnu jaoks hiilimist ja aega rohkem tarvis, kuid venituse hetk ise tuli ootamatult. Punajalg-tildri pilt tuli lihtsamini. Selle puhul oli plaanis teisi linde pildistada, kuid märkasin kadaka otsas istuvat kahlajat. See hetk sai kinni püütud ja oligi pilt käes,” rääkis Toplaan.



Konkursil osales ta neljandat korda. Kokku on noormees pildistanud viis aastat.

Martin Vesberg pälvis loomafotode kategoorias kolmanda koha vette mineva nastiku pildiga. Martin Vesberg on pildistanud kaks ja pool aastat ja Looduse Aasta Fotol osalenud kahel korral.



Lisaks pälvisid mõlemad noormehed veel kolm žürii tunnustust.

