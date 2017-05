Uudised

Noakangelasele tingimisi vangistus

Neljapäev, 04. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 04. mai 2017. Vaid paar päeva hiljem Willem Rooda juhtumist. 1. jaanuari öösel toimus Kodulinna lokaali ees kaklus, kus üks osapooltest vajas kiirabi. FOTO: erakogu Möödunud aasta lõpus Kuressaare peatänaval meest pussitanud baarikülastaja sai eile kohtus karistuseks tingimisi vangistuse.



Kohtu poolt kinnitatud kokkuleppemenetluse kohaselt lõi Willem Rooda mullu 30. detsembril Tallinna tänaval Kodulinna lokaali ees noaga meest, kellega tal oli varem samas baaris konflikt tekkinud. Õnneks ei tekkinud tabamusest puusa piirkonda elule ohtlikku vigastust.



Kohus tunnistas eile Rooda süüdi vägivallaga ja relvana kasutatava esemega toime pandud avaliku korra raskes rikkumises ning karistas teda aastase vangistusega tingimisi poolteiseaastase katseajaga. Kohus arvas karistusest maha ühe päeva, mil Rooda kahtlustatavana kinni peeti. Veel peab mees maksma riigituludesse 705 eurot sundraha, mida saab tasuda aasta jooksul 58,75 eurot kuus.



Kohtunik küsis Willem Roodalt, kas saab kindel olla, et midagi taolist enam ei juhtu.



“Olen oma järeldused teinud ega lähe enam sellistesse kohtadesse,” lubas Willem Rooda eile kohtus. Suhte kohta kannatanuga ütles ta, et nende vahel on kõik korras ja nad on omavahel ära leppinud.



Prokuröri sõnul leidis ka kannatanu antud juhtumis omapoolset süüd, mistõttu viimane palus prokuröril kriminaalasja mitte kohtusse saata. Prokurör arvas siiski, et asja ei tohiks leppimisega lõpetada ning Rooda peab karistuse saama.



“Süüdistatava puhul on tegemist inimesega, kellele Kuressaare ööelu on hästi tuttav ja ta on kriminaalasjadest tunnistajana läbi käinud,” mainis prokurör kohtus.



Willem Roodal on ka varem klubis probleeme tekkinud. 2008. aasta 22. märtsil kella 3.15 paiku tõmbas ta ööklubis Diva eelneva omavahelise sõnalise konflikti tulemusena tooliga põrandale maha tema istekohal istuva ja sellelt lahkuda keeldunud mehe. Põrandale prantsatanud kannatanul hakkas ninast verd jooksma.



