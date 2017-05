Uudised

Tutvu linnaga orienteerudes

Neljapäev, 04. mai 2017.



Homme, 5. mail on kõik spordisõbrad oodatud Kuressaare linnaorienteerumisele. Võistluste keskus ja start ning finiš asuvad Kuressaare linna lossipargis kuursaali ees. Stardimaterjalide väljastamisega alustatakse kell 17 ja kell 18 antakse ühisstart. Finišis peavad jooksjad olema hiljemalt kell 20.



Meie oma inimestel ja miks mitte ka linna sõpradel ning külalistel on hea võimalus teha tutvust orienteerumisega.



Kes on juba tuttav, saab ka tulla ja avastada ägedaid kohti Kuressaare linnas. Eriti tore on see, et raja pikkuse ja keerukuse saab iga meeskond ise valida.



