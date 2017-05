Uudised

TS Laevade juht Kaido Padar lahkub ametist

Kolmapäev, 03. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 03. mai 2017. Kaido Padar. Tallinna Sadam AS-i tütarfirma TS Laevad AS, mis korraldab parvlaevaühendust mandri ja suursaarte vahel, juht Kaido Padar lahkub augustis ametist ja hakkab juhtima valdusfirmat Eesti Talleks AS.



“Müts maha nende ees, kes on uute parvlaevade projekti vedanud. Mina olen vaid see, kes kõige rohkem välja paistnud,” rääkis Kaido Padar Meie Maale.

Alles jäänud kolme kuu jooksul, mil Padar veel TS Laevade juhatuse esimehena töötab, tahab ta näha, kuidas parvlaevaliiklus suvel toimib. See oli ka peamine põhjus, miks ta otsustas AS Eesti Talleksi juhi kohale tehtud pakkumise vastu võtta alles 1. augustist.



AS Eesti Talleks on kinnisvara-, auto- ja hulgikaubanduskontsern. Kontserni kuulub 10 ettevõtet ja nendes töötab kokku 118 inimest.



“Algselt oli mul plaan lahkuda natuke varem, aga leppisime nõukoguga (Tallinna Sadam) kokku, et suvi on siiski meie vastutusel. Suured üritused ootavad ees ja meil sellist kogemust ei ole. Jaanipäev on meil kõigil, aga väljakutseid teevad näiteks ooperipäevad ja merepäevad,” loetles Padar.



Päris ilma puhkuseta ta siiski läbi ei aja.



“Pärast jaanipäeva on mul väike puhkus planeeritud. See ei ole küll eestlasele omase tavapärase pikkusega. Teenindusettevõtte puhul ei saa teinekord päevi ega kella lugeda,” tõdes Padar.



Tallinna Sadama juhatuse esimees ja TS Laevade nõukogu esimees Valdo Kalm märkis, et Padari tugevuseks on initsiatiivikus uute algatuste käimalükkamisel, ühtlasi on ta ka hea meeskonnaliige ning väärtuspõhisest juhtimisest lähtuv juht.

