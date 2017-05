Uudised

Linn maksis kinni saamata jäänud tulu

Kolmapäev, 03. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 03. mai 2017. Anton Teras. Kuressaare linnavalitsus maksis reservfondist kinni Kuressaare Bussijaam OÜ-le MTÜ-lt Saaremaa Vill saamata jäänud ligi 3000 euro suuruse tulu.



Kuressaare linnavalitsus, võttes aluseks soovi anda turuhoone MTÜ Saaremaa Loomemaja kasutusse, otsustas lõpetada Ranna Villa OÜ-ga sõlmitud ruumide üürilepingu 1. märtsi seisuga.



Seoses sellega maksis linn Ranna Villa OÜ-le tagasi tasutud üüri ja hüvitas kommunaalteenustele tehtud kulutused kokku summas 784,32 eurot. Veel maksis linn saamata jäänud tulu osana turuhoone senisele haldajale Kuressaare Bussijaam OÜ-le 2866 eurot, arvestades sinna ka selle tulu, mis jäi varem saamata MTÜ-lt Saaremaa Vill.



Linnavolikogu kinnitas tänavuse aasta eelarve 23. veebruaril, kuid selle kinnitamise hetkel ei olnud teada turuhoone edasine saatus, mistõttu ei olnud võimalik eelarve koostamise hetkel ette näha tekkivaid kulusid.



Linnavolikogu liige Anton Teras päris viimasel volikogu istungil linnapealt Madis Kallaselt, kas ligi 3000 eurot, mis maksti Kuressaare Bussijaam OÜ-le saamata jäänud tuluna turuhoone rentnikult, on Kuressaare linnakodanike toetus ettevõttele või on linnal kavas siiski võlg välja nõuda?



"Tegemist on mittetulundusühinguga. Ka varem on linn MTÜ-sid toetanud, kui ühing on äratanud linna silmis piisavalt usaldusväärsust ja panustanud Kuressaare heaolusse. See on toetus MTÜ-le nende pikaajalise tegevuse eest turul," viitas linnapea Madis Kallas MTÜ-le Saaremaa Vill.

