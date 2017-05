Uudised

Soela asus liinile

Kolmapäev, 03. mai 2017.



Autor: Ines Vapper Kolmapäev, 03. mai 2017. FOTO: veeteede amet Baltic Workboatsi (BWB) laevatehases spetsiaalselt Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks laevaühenduseks ehitatud parvlaev Soela asus 1. maist liinile.



Esmaspäeva varahommikul kell 7.45 toimus Hiiumaal Sõru sadamas parvlaeva pidulik teenistusselähetamine ja ristimine. Laeva ristiema on Milvi Vanatoa, Hiiumaal Sõrul asuva muuseumi rajaja ja rannarahva ning mereajaloo talletaja. Soela kaptenid on Aksel Eisenschmidt ja Vallo Kostabi.



AS-i Kihnu Veeteed juhatuse liikme Andres Laasma sõnul suureneb nõudlus Sõru-Triigi liinil jaanipäeva paiku. Samas möönis Laasma, et ka uue laeva efekt tõotab nõudlust veidi mõjutada. “Oodata on reisijate arvu suurenemist,” arvas ta.

“Laev töötab nagu peab ja kõik on väga hästi,” rõõmustas Kihnu Veeteede esindaja ja lisas, et uus laev on loodetavasti ka ilmastikukindlam.



Mullu oktoobrist liini teenindanud 1971. aastal valminud Subsea Seveni rendileping lõppes 30. aprillil ja eile alustas laev tagasiteed Ahvenamaale. Laev sõidab Soome lipu all ja selle kodusadam on Mariehamn.



Subsea Seven mahutas kuni 75 reisijat ja sai pardale võtta kuni 20 sõiduautot. Parvlaeva Soela pardale mahub kuni 200 inimest ja 32 sõiduautot või kaks veoautot.



