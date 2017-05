Uudised

Päikesepealinna auks kasvatatakse päevalilli

Kolmapäev, 03. mai 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 03. mai 2017. Päikesepealinna pidustustega alustati spaade juures, kust suunduti üheskoos keskväljakule. FOTO: Tambet Allik Kuressaare linnapea Madis Kallas kuulutas pühapäeval Kuressaare Eestimaa päikesepealinnaks, kuna ilmateenistuse statistika kohaselt paistab just Kuressaares Eesti teiste linnadega võrreldes kõige rohkem päikest.



“Saaremaa olnud juba pikki aastaid Eestimaa kõige päikesepaistelisem paik ja Kuressaare Eesti kõige päikeserohkem linn. Näiteks on Kuressaares päikeselisi päevi alati üle 250 päeva aastas ja me oleme selles Eesti number üks. Kui statistika ütleb, et Kuressaares on kõige rohkem päikesepaistelisi päevi, siis me ei saa fakte eirata ja peame vastavalt sellele käituma,” ütles linnapea Kallas oma sõnavõtus.



ERR-i uudisteportaal vahendas, et kollane ehk päikese värv peaks tänavu saama domineerivaks ka Kuressaare aedades, sest kõigile jagati pühapäeval tasuta päevalilleseemneid.



“Sügisel teeme kokkuvõtted ja inimesed saavad meile siis saata oma päevalillest pildi, et kui pikk see parasjagu on. Ja siis me kuulutame välja kõige pikema, kõige ilusama, kõige erilisema päevalille,” selgitas Kuressaare Kultuurivara juht Tiiu Tammoja.



