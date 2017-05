Ruhnu laevaliinil algas hooaeg

Uudised

Kolmapäev, 03. mai 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 03. mai 2017. Runö. Reisikatamaraan Runö tegi oma selle kevade esimese väljumise Roomassaarest Ruhnu suunas esmaspäeval kell 9.



Runö hakkab sõitma Ruhnu vahet väljumistega nii Pärnust kui Roomassaarest.

Katamaraan-tüüpi laev Runö on ette nähtud reisijate teenindamiseks ja kauba veoks Ringsu-Roomassaare ja Ringsu-Pärnu ning Ringsu-Munalaiu liinil.



