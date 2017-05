Uudised

Linn taotleb lennugraafiku tihendamist

Kolmapäev, 03. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 03. mai 2017. Foto on illustratiivne. Kuressaare linnavalitsus kavatseb sel nädalal teha koos Saaremaa ettevõtjate liiduga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile taotluse suurendada Kuressaare-Tallinna liinil lendude mahtu 10 protsendi võrra.



Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul 2019. aasta 31. maini kehtivat lennuliini teenindamise avalikku lepingut muuta ei saa. “Teeme taotluse, kas ministeeriumil oleks võimalik leida lisaraha, et lendude arvu kas või suveks suurendada,” ütles Kallas viimasel linnavolikogu istungil.



Mis puudutab 2019. aastal lepingu lõppemist, siis esitab linn omalt poolt hanketingimused, et Kuressaare-Tallinna lennuliinile tuleks vähemalt 40-kohaline lennuk, mis teeks 16 lendu nädalas.



Lisaks soovib linn, et nii Hiiumaa kui Saaremaa liinil hakkaksid lendama eraldi lennukid, mis tähendab kahte eraldi hanget. “Ka Hiiumaa on samad asjad võtnud aluseks. Mõlemad maakonnad ajavad praegu ühte asja,” lisas Kallas.



