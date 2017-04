Uudised

Rannakohvikut asub pidama Flusso OÜ

Laupäev, 29. aprill 2017.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 29. aprill 2017. Mart Mäeker. FOTO: Valmar Voolaid Eile korraldas Kuressaare linnavalitsus 28 m² suuruse kohvikuruumi rendileandmiseks Kuressaares Kalda pst 1 asuvas rannahoones uue enampakkumise, mille võitis Flusso OÜ. Suulisel enampakkumisel oli kaks osalejat, võitjale pakkus konkurentsi Maa&Meri OÜ.



“Kuna tegemist oli enampakkumisega, siis võitis see, kes pakkus kõrgemat rendihinda,” ütles Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker ja lisas, et hind oligi ainus kriteerium ning sisulisi ettekirjutusi linna poolt rentnikele polnud.



Kohvikuruumi juurde kuuluvad kaks ruumiga külgnevat terrassi, mida saab kasutada suvekohvikutena tasuta. Kiviterrassi suurus on 40 m², seda saab kasutada täies ulatuses, puitterrassi suurusega 83 m² saab kasutada osaliselt, jättes ca kahe meetri laiuse ala jalakäijatele liiklemiseks.

