Noormehed SÜG-i edukaimad

Laupäev, 29. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 29. aprill 2017. Martin Vesberg. Saaremaa ühisgümnaasiumis toimus direktsiooni vastuvõtt õpilastele. Kõigi kooli õpilaste seast koostati kolm pingerida – teaduses, kultuuris ja spordis.



Kaht kooli noormeest hinnati koguni kahes kategoorias: Martin Vesberg sai teaduse TOP-is 1. ja kultuuris 2. koha, Karl Hendrik Tamkivi teaduses 2. ja kultuuris 3. koha.



