Laupäev, 29. aprill 2017.



Autor: MM Laupäev, 29. aprill 2017. Madis Kallas. Eilse seisuga olid homme keskpäeval toimuvale päikesepealinna rongkäigule end kirja pannud 11 organisatsiooni või asutuse esindused.



“Rongkäigust on oodatud osa võtma absoluutselt kõik soovijad ja ettevalmistus selleks on väga lihtne: võta kaasa hea tuju ja võimalusel pane midagi kollast selga. Seda, kui palju inimesi tuleb, on raske ennustada, kuid loodame, et rahvas tuleb kaasa,” lausus Kuressaare Kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja.



Linnapea Madis Kallase sõnul põhineb päikesepealinna idee statistikal: nimelt on Kuressaares vähemalt viimasel kuuel aastal olnud üle Eesti kõige rohkem päikeselisi päevi ja seetõttu plaanitaksegi turismihooaja eel just Kuressaare Eestimaa päikesepealinnaks nimetada. “Rongkäigust on oodatud osa võtma absoluutselt kõik soovijad ja ettevalmistus selleks on väga lihtne: võta kaasa hea tuju ja võimalusel pane midagi kollast selga. Seda, kui palju inimesi tuleb, on raske ennustada, kuid loodame, et rahvas tuleb kaasa,” lausus Kuressaare Kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja.Linnapea Madis Kallase sõnul põhineb päikesepealinna idee statistikal: nimelt on Kuressaares vähemalt viimasel kuuel aastal olnud üle Eesti kõige rohkem päikeselisi päevi ja seetõttu plaanitaksegi turismihooaja eel just Kuressaare Eestimaa päikesepealinnaks nimetada.

