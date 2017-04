UUS! Vandaalid ründasid poissi

Uudised

Vandaalid ründasid poissi

Reede, 28. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 28. aprill 2017. Foto on illustratiivne. Teisipäeval leidis Kuressaare kesklinnas Rootsi tänaval aset vahejuhtum, kus kaks 14-aastast noormeest ründasid 9-aastast poissi, jälitades teda teel poodi.



“Kui laps seda märkas ja poe asemel kodu poole hakkas minema, tõmbasid jõhkardid ta hoovi, pommisid temalt raha, tõmmates lapsel mütsi silmadele ning lõid huule ja nina veriseks,“ kirjutas asjaga kursis olev inimene sotsiaalmeedias. Ta lisas, et andis juhtumist teada ka politseile.



Lääne prefektuuri pressiesindaja Maria Gonjak kinnitas, et kirjeldatud juhtumiga on pöördutud politsei poole ning korrakaitsjad on võtnud nii lapse kui ka lapsevanema ütlused. Teo toimepanijad on veel täpsustamisel. Teise inimese tervist kahjustav tegu kvalifitseerub kehalise väärkohtlemise alla.



"Kui sellise teo on toime pannud alla 14-aastane isik, siis ei ole süüteokoosseis täidetud ehk menetlust ei alustata või lõpetatakse ning alaealised teo toimepanijad saadetakse alaealiste komisjoni, kus nendele kohaldatakse seadusest tulenevaid meetmeid ehk mõjutusvahendeid," märkis Gonjak.

