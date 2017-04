Uudised

Saare tööandjad tahavad saada peresõbralikuks

Laupäev, 29. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 29. aprill 2017. Peresõbraliku tööandja märgist soovivad saada 40 tööandjat, nende seas Incap Electronics Estonia OÜ, samuti hiljuti saarele laienenud tarkvara- ja disainifirma Proekspert AS.



Märgise saamiseks tuleb tööandjatel läbida pikaajaline programm, mille käigus hinnatakse ja konsulteeritakse tööandjaid peresõbralike võimaluste loomisel.



“Tööandjate suur huvi peresõbralike võimaluste loomiseks ja vastava märgise saamiseks annab kinnitust, et tööandjad hindavad töötajate soove ning vajadusi töö- ja pereelu ühitamiseks,” selgitas sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialist Laura Viilup.



Peresõbraliku tööandja märgist soovivad enim finants- ja IT-teenuste valdkonna tööandjad.



Algselt oli soovijaid 66, kelle seast jäi võistlema 40 ettevõtet.



“Töötaja saab kindel olla, et tööandjad, kes programmi läbivad ja peresõbraliku tööandja pronks-, hõbe- või kullataseme märgise saavad, pakuvad oma töötajatele varasemast paremaid töötingimusi,” lisas Viilup. Märgise saamiseks tuleb tööandjatel läbida pikaajaline programm, mille käigus hinnatakse ja konsulteeritakse tööandjaid peresõbralike võimaluste loomisel.“Tööandjate suur huvi peresõbralike võimaluste loomiseks ja vastava märgise saamiseks annab kinnitust, et tööandjad hindavad töötajate soove ning vajadusi töö- ja pereelu ühitamiseks,” selgitas sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialist Laura Viilup.Peresõbraliku tööandja märgist soovivad enim finants- ja IT-teenuste valdkonna tööandjad.Algselt oli soovijaid 66, kelle seast jäi võistlema 40 ettevõtet.“Töötaja saab kindel olla, et tööandjad, kes programmi läbivad ja peresõbraliku tööandja pronks-, hõbe- või kullataseme märgise saavad, pakuvad oma töötajatele varasemast paremaid töötingimusi,” lisas Viilup.

Veel artikleid samast teemast »