Aasta naisettevõtja Terje Nepper: töötan innu ja armastusega

Reede, 28. aprill 2017.



Autor: Sirli Tooming Reede, 28. aprill 2017. Terje Nepper leidis võimaluse talle kuuluvas Arensburgi hotellis viivuks laua taha istuda. FOTO: Valmar Voolaid Üleeile kuulutas Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) 2016. aasta naisettevõtjaks Terje Nepperi, kes on oma tegususega silma jäänud ka vabariigi tasandil.



Lisaks oma majutus- ja restoraniäridele on Nepper mitmete suurürituste, nagu näiteks Saaremaa ooperipäevad, Saaremaa toidufestival ja Kuressaare tänavapiknik, toetaja, algataja ja korraldaja. Edu võtit parimaks naisettevõtjaks saamisel Nepper välja tuua ei osanud, ent soovib naistele rohkem julgust võtta vastu suuremaid väljakutseid.



“Ise pole ma uusi väljakutseid kunagi kartnud, pigem on need põnevad ja tekitavad värsket positiivset emotsiooni. Olen 24 aastat olnud ettevõtja ja teinud oma tööd alati innu ja armastusega,” ütles aasta 2016 naisettevõtja, kes on palju panustanud ühiskondlikku töösse, meie elu- ja ettevõtluskeskkonna parendamisse. Nepper on ellu kutsunud Saaremaa toidufestivali ja seal hulgas Kuressaare tänavapikniku.



Ettevõtlik vaim



“Praegu on tulemas uus ja tore Kuressaare tänavafestival, mille kaaskorraldaja ma olen,” sõnas Nepper ning lisas, et on parandamatu Saaremaa patrioot ja tunneb rõõmu igast siinsest edusammust.



Glehni lossis Tallinnas valiti neljapäeval EVEA üldkogul kaheks aastaks uus volikogu ja presidentuur ning autasustati ettevõtluskonkursi “Eesti ettevõtlik vaim” võitjaid. Teinegi tiitel, “Põlvkondade jõud”, tuli kodusaarele ning selle pälvis pereettevõte AS Põlmer.



“Usun, et igale ettevõttele on tunnustus väga oluline ning annab innustust edasi pürgida,” sõnas ettevõtte juhatuse liige Mihkel Kangur. “Mul on väga hea meel, et just Põlmer selle pälvis ning eriti rõõmustas mind see, et Saaremaale tuli lausa kaks auhinda neljast.”



“Koostöö veduri” aunimetusega pärjati ettevõtmist sTARTUp Day 2016, rahvusvaheline ärifestival Tartus, ning tiitel “Maa sool 2016” läks puitmajade valmistajale AS Astel Räpinasse. “Põhimõtteliselt tegid saarlased tänavu laua puhtaks ehk pooled tiitlitest läksid Saaremaale,” võttis EVEA asepresident Vahur Kivistik tunnustuse pälvinud ettevõtmised kokku.



EVEA 15-liikmelisse volikokku valiti kaks saarlast: Leisi Lapikoda OÜ juhatuse liige Maire Forsel ja Pilguse Mõis OÜ juhatuse liige Signe Sarah Arro. Üks volikogu kandidaatidest oli ka Nepper, kes sellest rollist end taandas.



“Möödunud aasta oli murranguline ning tõi kaasa suurema koormuse ja tähelepanu ettevõttele. Olen küll endiselt ühiskondlikult aktiivne, aga lisakohustusi pole praegu mõistlik võtta, ehk tulevikus,” hindas ta oma ressursse.



