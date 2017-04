Uudised

Parimaks suveniiriks valiti tuulikuga karp

Laupäev, 29. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 29. aprill 2017. Saaremaa suveniirikonkursi parimaks tunnistati igati praktiline tuulikuga karp. Võidutööd esitleb Kuressaare abilinnapea Tiia Leppik (paremal), auhindu hoiab käes linnapea Madis Kallas. FOTO: Valmar Voolaid Eile toimus Saaremaa suveniirikonkursist osavõtjate pidulik autasustamine Raegaleriis. Võitjaks tunnistati Madle Annuse tuulikuga karp, mis sobib töö autori meelest hästi mõne pudeli kinkimiseks. Karpi kaunistavad liikuvad tuulikutiivad.



Madle elukaaslane on samuti varem suveniirikonkursi võitnud. Madle ise Saaremaalt pärit ei ole.



“Elukaaslane ütles, et ta ei võta osa, ma ütlesin, et võtan siis ise,” rääkis Madle. Taolisi suveniirkarpe on ta lähedastele varem kinkinud. Et karp saaremaine oleks, otsustas ta seda kaunistama panna tuuliku. Konkursile esitas ta kokku kaks tööd. Tema elukaaslane on varem võitnud konkursi Saaremaa puslega.

“Kaasa aitas natuke kaasa mõelda ja nii see tuli,” seletas Madle. Tema elukaaslane on pärit Orissaarest. Naine tõdes, et valmisolek tootmiseks on olemas. 32 karbi tootmise ajaks prognoosis ta nädala. Esimese koha pälvinuna tuleb tal valmistada tooteid 650 euro väärtuses.



Saaremaa arenduskeskuse juhataja Piret Pihel ütles, et väljavalitud suveniirid reklaamivad meie maakonda ja saart ilma meieta ning selles mõttes võib suveniire pidada kõige odavamaks reklaamiks.



“Võidutöö on innovaatiline käsitöö. Selleks on kasutatud arvuti abi nii lõikamisel kui ka printimisel. Komisjonis oli ka teemaks, et kas see on käsitöö jaoks liiga innovaatiliselt tehtud, aga igal juhul on see väiketootja toode. See on vahva, eristuv ja midagi sellist ei ole me varem näinud,” rääkis Pihel.



Teist kohta jäid jagama suveniirid So ja Mo, mille autor on Riine Sooäär, ja pliiatsitops, mille autor on samuti esimese koha pälvinud Madle Annus. Riine sõnul on meremehe stiili tass So ja Mo sõbralik, selle pärast tülli ei minda.

Suveniirikonkursil osales Riine neljandat korda. Varem on ta samuti esikolmikusse tulnud. Igal aastal on ta esitanud keraamilisi tooteid. Tasside tootmiseks 200 euro ulatuses on ta valmis.



Kolmanda koha pälvis Õnnemaru, mille valmistas Kati Käbin. Kui mahedikurullid on juba tuttav toode, siis nüüd tegi Kati samast toormaterjalist õnneküpsisele sarnaneva toote. Küpsiste seest leiab saarekeelse soovi või mõttetera.



“Sellisel kujul sai toode valmis suveniirikonkursi tähtaja päeval. Plaanis on see kindlasti müüki jäta. Me avame suvel Orissaares hoovikohviku ja sinna tuleb see lossiratta sisse,” rääkis Kati. Õie Õll ütles, et tema lemmik oli kahtlemata Tõmba Lesta Saarlaste Moodi, mis kujutas endast lestakalaga mütsi, mille valmistasid Maire Vallistu ja Anni Murd. Pingereas sai töö seitsmenda koha. Madle elukaaslane on samuti varem suveniirikonkursi võitnud. Madle ise Saaremaalt pärit ei ole.“Elukaaslane ütles, et ta ei võta osa, ma ütlesin, et võtan siis ise,” rääkis Madle. Taolisi suveniirkarpe on ta lähedastele varem kinkinud. Et karp saaremaine oleks, otsustas ta seda kaunistama panna tuuliku. Konkursile esitas ta kokku kaks tööd. Tema elukaaslane on varem võitnud konkursi Saaremaa puslega.“Kaasa aitas natuke kaasa mõelda ja nii see tuli,” seletas Madle. Tema elukaaslane on pärit Orissaarest. Naine tõdes, et valmisolek tootmiseks on olemas. 32 karbi tootmise ajaks prognoosis ta nädala. Esimese koha pälvinuna tuleb tal valmistada tooteid 650 euro väärtuses.Saaremaa arenduskeskuse juhataja Piret Pihel ütles, et väljavalitud suveniirid reklaamivad meie maakonda ja saart ilma meieta ning selles mõttes võib suveniire pidada kõige odavamaks reklaamiks.“Võidutöö on innovaatiline käsitöö. Selleks on kasutatud arvuti abi nii lõikamisel kui ka printimisel. Komisjonis oli ka teemaks, et kas see on käsitöö jaoks liiga innovaatiliselt tehtud, aga igal juhul on see väiketootja toode. See on vahva, eristuv ja midagi sellist ei ole me varem näinud,” rääkis Pihel.Teist kohta jäid jagama suveniirid So ja Mo, mille autor on Riine Sooäär, ja pliiatsitops, mille autor on samuti esimese koha pälvinud Madle Annus. Riine sõnul on meremehe stiili tass So ja Mo sõbralik, selle pärast tülli ei minda.Suveniirikonkursil osales Riine neljandat korda. Varem on ta samuti esikolmikusse tulnud. Igal aastal on ta esitanud keraamilisi tooteid. Tasside tootmiseks 200 euro ulatuses on ta valmis.Kolmanda koha pälvis Õnnemaru, mille valmistas Kati Käbin. Kui mahedikurullid on juba tuttav toode, siis nüüd tegi Kati samast toormaterjalist õnneküpsisele sarnaneva toote. Küpsiste seest leiab saarekeelse soovi või mõttetera.“Sellisel kujul sai toode valmis suveniirikonkursi tähtaja päeval. Plaanis on see kindlasti müüki jäta. Me avame suvel Orissaares hoovikohviku ja sinna tuleb see lossiratta sisse,” rääkis Kati. Õie Õll ütles, et tema lemmik oli kahtlemata Tõmba Lesta Saarlaste Moodi, mis kujutas endast lestakalaga mütsi, mille valmistasid Maire Vallistu ja Anni Murd. Pingereas sai töö seitsmenda koha.

Veel artikleid samast teemast »