Uudised

Steriliseerimise- kastreerimise algatus läks asja ette

Laupäev, 29. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Veebruaris alanud ja tänaseks lõppenud kasside steriliseerimise ja kastreerimise kampaaniale registreeriti kokku 89 lemmikut. Lääne-Saare vallavalitsus peab kampaaniat edukaks. Lühikese aja vältel oli huvi suur, see näitab, et kampaania eesmärk sai täidetud.



Steriliseerimise/kastreerimise kampaaniat korraldati vallas esmakordselt. Eelmisel aastal viidi läbi kiibistamise kampaania.



“Vajadus taoliste ettevõtmiste järele on suur, eriti, kui arvestada, et eelmisel aastal jõudis Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise tehasesse 14 tonni hukkunud või hukatud lemmikloomi. Vald üritab ka edaspidi oma võimaluste piires tegeleda taoliste kampaaniate korraldamisega,“ märkis valla järelevalvespetsialist Katrin Hämelainen.



Kampaania eesmärk oli teadvustada loomaomanikke kastreerimise/steriliseerimise vajalikkusest ja selle positiivsest poolest nii loomale endale, loomaomanikele kui kolmandatele isikutele. Autor: MM Laupäev, 29. aprill 2017.Steriliseerimise/kastreerimise kampaaniat korraldati vallas esmakordselt. Eelmisel aastal viidi läbi kiibistamise kampaania.“Vajadus taoliste ettevõtmiste järele on suur, eriti, kui arvestada, et eelmisel aastal jõudis Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise tehasesse 14 tonni hukkunud või hukatud lemmikloomi. Vald üritab ka edaspidi oma võimaluste piires tegeleda taoliste kampaaniate korraldamisega,“ märkis valla järelevalvespetsialist Katrin Hämelainen.Kampaania eesmärk oli teadvustada loomaomanikke kastreerimise/steriliseerimise vajalikkusest ja selle positiivsest poolest nii loomale endale, loomaomanikele kui kolmandatele isikutele.

Veel artikleid samast teemast »