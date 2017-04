Uudised

Leisis peetakse esmakordselt pillipäeva

Laupäev, 29. aprill 2017.



Homme korraldab Leisi VäRKS koostöös Pärsama kultuurimajaga Leisi keskkooli aulas ürituse, mis kannab nime “Oma valla pillipäev“.



Pärsama kultuurimaja juhataja Aina Tomsoni sõnul toimub kontsert selliselt esmakordselt. “Õpilased on esinenud tavaliselt emadepäeva kontserdil, aga kuna pillilugusid on palju selgeks õpitud ja Irja Aardam neid kollektiive juhendab, siis tuligi tal mõte teha eraldi pillipäev,“ rääkis Aina Tomson.



Kontserdil mängivad kooli pilliringide õpilased, õpetajad, Pärsama Muigud ja VäRKSsepad jt. Kuulda saab ka isetehtud harfi kaunikõlalist mängu muusikult, kes hiljem tutvustab osalejaile keelpille, mida vanarahvas kutsus kanneldeks. Kõigile tasuta pillipäev algab kl 15.



Ivika Laanet-Nuut Autor: Ivika Laanet-Nuut

