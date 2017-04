Uudised

Teraapiaks sobivad nii suured kui väiksed koerad

Laupäev, 29. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 29. aprill 2017. Maarja Tali (arvuti taga) tutvustas kohaletulnutele teraapiakoerte maailma. Kohal oli ka Mia, kes pikutades aega parajaks tegi, ning tema juht Ly Saar (vasakul). FOTO: Valmar Voolaid Infotund “Koeri kaasavad sekkumised. Kes? Kuidas? Kellele?” viidi läbi Saare maakonna keskraamatukogus, kus tutvustati, kuidas teraapiakoeraga arvestada ja mis üldse on loomi kaasav sekkumine.



Lasteosakonda kogunesid Eesti abi- ja teraapiakoerte ühingu juhatuse liikme Maarja Tali ettekannet kuulama lapsevanemad, tulevased teraapiakoerajuhid, koolide, noortekeskuste ja lasteaedade esindajad ning ainus Saaremaa teraapiakoera tiim Ly Saar ja alaska malamuut Mia.



Eestis on kokku 75 teraapiakoera tiimi. Koeri on 27 tõust, kolm segaverelist ja kaks erivajadusega koera (üks pime ja teine kolme käpaga).



Maarja Talil on kahju, et riigis on vaid kolm meessoost teraapiakoerajuhti. “On nii palju projekte, mis ootavad võimalust ning milles meeste osalemine oleks oodatud. Näiteks riskinoored ja vanglaprojektid,” selgitas ta, lisades, et üks kolmest on Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.



Oleneb olukorrast



Loomi kaasavad sekkumised jagunevad külastusteks, õppeks ja teraapiaks. Kolme käsitletavat vormi nimetatakse erinevalt mitte seetõttu, et üks oleks näilikult teisest tähtsam, vaid need on lihtsalt väga erinevad ja nõuavad teistsugust ettevalmistust ning reegleid.



“Külastuskoerad käivad haiglates ja hooldekodudes, kus pakutakse emotsiooni. Sellisel juhul pole tegemist teraapiaga. Selle tulemusi ei mõõdeta ja aluseks ei ole kliendi õppekava ega raviplaan,” seletas Tali.



Teine tasand on looma kaasav õpe, kus pedagoog või eripedagoog kaasab tiimi oma tundidesse. Kui aga alustatakse koostööd terapeudiga, peab koerajuht ennast vastavate diagnooside ja teraapiaga seonduvaga kurssi viima. Ka neljajalgsed peavad füsioteraapias osalemiseks oskama rohkem trikke ja teadma kodukoerast rohkem käsklusi, et harjutustes kaasa lüüa.



Näiteks kui meil raamatukogus liituks laupäevaste lugemiskordadega ka logopeed, nimetataks seda tandemit koera kaasava kõneteraapia tiimiks. Ilma eksperdita on tegemist kogukonda panustava vabatahtliku koeratiimiga.



“Lastehaiglas või hooldekliinikus on koerajuht nagu ühe mehe bänd. Iial ei tea, kui palju on kliente ning milline saab olema tegevus,” tõi Tali näite, lisades, et see on ka koerale väga koormav.



Kõige raskem kliendirühm ja keskkond koera jaoks on korraga rühm lapsi. Seega neid külastusi ei saa väga tihedalt korraldada. Samas on õpi- või teraapiatund alati põhjalikult läbi mõeldud, koer on reeglina saanud eelnevalt ruumiga tuttavaks, teab klienti ja tegevused on ootuspärased.



Koerajuhi töö on eelkõige ennetada, et ei tekiks ohtlikke või ebameeldivaid olukordi ega stressi nii loomale kui kliendile.



Võimalused arenevad



Kahjuks tõi Tali näite, et Eestis on teadaolevalt üks lasteaiakasvataja haridusega inimene teinud äriühingu ja pakub koerateraapiat. “Kui erivajadusega lapse vanem otsib abi ja saab teenusena koeraga mängimise võimaluse, tekib kiirelt hoiak, et selline teraapiakoerte kaasamine ei ole tõhus,” oli naine mures, lisades, et teraapia olemus peab jääma samaks, kui koer võrrandist välja võtta.



Veel rõhutas Tali, et ükskõik millises õppe- või teraapiatunnis peavad kõik osalevad pooled esmalt täpselt teadma, mida ja miks nad teevad, aga et kõik õnnestuks, peab ka veel konkreetne koerajuht klappima terapeudiga ja koer kliendiga.



“Minu husky Susi on näiteks väga jutukas, mis lastele meeldib ja rõõmu valmistab. Ent töötades helitundliku autistiga, võiks selline koer põhjustada kliendile ebamugavust, halvemal juhul trauma.”



29 tiimi asub tööle



Praegu Eestis kõige edukamaks koeri kaasavaks sekkumiseks on lugemiskoerte programm, milles osaleb 29 koeratiimi 20 raamatukogus.

“Eesmärk on toetada lugema õppijat, pakkudes turvalist keskkonda. Oluline on saada raamatute ja lugemisega seonduv positiivne emotsioon, eduelamus.”

Mai alguses pannakse käima ka õpikoerte pilootprojekt, milles aasta jooksul kaasatakse neid erinevate ainete või oskuste õpetamisse.



Teraapiates lähtutakse raviplaanist ja eesmärkidest, mis aitavad kliendil areneda või taastuda. “Tegevusteraapias näiteks tihti harjutatakse numbreid või tehakse käe-silma koordinatsiooni harjutusi. Ülesanded on aga sellised, millesse on kaasatud koer.



Näiteks võib loendada tennisepalle, mida koer meelsasti toob. Võib ka kasutada doomino mängu, millel kujutised on seotud koeraga – tema joogikauss, kaelarihm, mänguasi jne,” kirjeldas ta. Kõik teraapiatunnid filmitakse, et oleks võimalik tulemusi analüüsida.



Ei saa öelda, et üks koeratõug sobib paremini teraapiakoeraks kui teine. Hinnatakse alati konkreetse isendi võimeid ja oskusi.



Väiksemad koerad sobivad paremini ratastoolis klientidega töötama, suured ja väga rahulikud isendid on tõenäolisemalt lugemiskoerad või saavad paremini hakkama olukorraga, kus nende küljes on rohkem kui üks paitav käsi.



