Uudised

Valjala lasteaias esmakordselt järjekord

Reede, 28. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 28. aprill 2017. Valjala lasteaias on tekkinud olukord, kus lasteaeda on rohkem soovijaid kui kohti.



“Ei mäleta, et meil oleks kunagi varem järjekorda olnud,” ütles Valjala lasteaia direktor Marina Tamm, kelle sõnul on nad varem võtnud lapsi vastu aastaringselt. Lapsevanemad on sellega harjunud, et nad tulevad ja saavad koha, kuid nüüd on tekkinud järjekord.



Kui lasteaial on võimekus võtta vastu päevahoidu kokku 58 last, siis hetkeseisuga on vaja sügisel kohta 69 lapsele.



“Muidugi oleme õnnelikud, et meie valda tuleb lapsi juurde,” märkis Tamm, tähendades muiates, et kui peaminister muretseb laste vähesuse ja elanikkonna vananemise pärast, siis neil on põhjust rõõmustada.



“Kutsusin aprillis kokku lapsevanemad, kelle lapsed on sügisel meie lasteaeda tulemas, ning nende seas oli ka mitmeid beebiootel emasid,” rõõmustas direktor.



Ta arvas, et põhjus, miks laste arv suureneb, on selles, et on leitud võimalus taas kodukohta tagasi tulla ning ka paljud pered mandrilt arvavad, et just Valjala pakub lastele häid tingimusi.



Täna tutvustab direktor olukorda Valjala volikogule, kus üheskoos leitakse parim lahendus.

“Ei mäleta, et meil oleks kunagi varem järjekorda olnud,” ütles Valjala lasteaia direktor Marina Tamm, kelle sõnul on nad varem võtnud lapsi vastu aastaringselt. Lapsevanemad on sellega harjunud, et nad tulevad ja saavad koha, kuid nüüd on tekkinud järjekord.Kui lasteaial on võimekus võtta vastu päevahoidu kokku 58 last, siis hetkeseisuga on vaja sügisel kohta 69 lapsele.“Muidugi oleme õnnelikud, et meie valda tuleb lapsi juurde,” märkis Tamm, tähendades muiates, et kui peaminister muretseb laste vähesuse ja elanikkonna vananemise pärast, siis neil on põhjust rõõmustada.“Kutsusin aprillis kokku lapsevanemad, kelle lapsed on sügisel meie lasteaeda tulemas, ning nende seas oli ka mitmeid beebiootel emasid,” rõõmustas direktor.Ta arvas, et põhjus, miks laste arv suureneb, on selles, et on leitud võimalus taas kodukohta tagasi tulla ning ka paljud pered mandrilt arvavad, et just Valjala pakub lastele häid tingimusi.Täna tutvustab direktor olukorda Valjala volikogule, kus üheskoos leitakse parim lahendus.

Veel artikleid samast teemast »