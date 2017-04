Uudised

Tööriistakauplus tegi turvakodule vahva üllatuse

Reede, 28. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 28. aprill 2017. Lemmikloomade turvakodu esindaja Kristi Sillart (vasakul) tõdes, et Stokkeri-poolne kingitus oli kõigile vabatahtlikele äärmiselt meeldiv üllatus. Tolmuimejat käis turvakodule üle andmas Marko Ilumets. FOTO: Valmar Voolaid Saaremaa lemmikloomade turvakodu pöördus kaupluse Stokker poole sooviga saada nõu igapäevaselt vaja mineva tööstusliku tolmuimeja ostmiseks. Seepeale otsustas kauplus sobiva masina turvakodule hoopis kinkida.



Turvakodu hoole all on praegu umbes 170 kassi, kellest ligi pooled jagavad kodu Kuressaares Talli tänaval. Pea 90 kassi igapäevane hooldamine ja nende järelt koristamine on aeganõudev töö.



Koristamas käivad vabatahtlikud, kes on oma südameasjaks võtnud aidata endast nõrgemaid oma vabast ajast.



“Kahjuks on vaba aega inimestele antud käputäis ja sellest jääb alati puudu. Koristajate töö ja ajakulu vähendamiseks otsustasime turvakodu ruumidesse soetada tööstusliku tolmuimeja, mis aitaks vabatahtlike töö kergendamisele oluliselt kaasa,” rääkis turvakodu vabatahtlik Kristi Sillart.



Said meeldiva teate



Sobiliku masina leidmise asjus võeti ühendust Kuressaare Stokkeri esindusega, kes käis ka kohapeal olukorraga tutvumas.



Pakkumise tegemise asemel saadi ettevõttelt hoopiski kõne, mis rõõmustas vabatahtlikke väga hea uudisega. Nimelt leidis Stokkeri meeskond, et soovib anda Saaremaa lemmikloomade turvakodu tegemistesse omapoolse panuse ja neile sobiva masina kinkida.



Stokkeri esindaja Marko Ilumetsa sõnul on tal hea meel, et kliendid, olenemata teeremondist Tallinna tänaval, neid ikka üles leiavad.



Kuigi varasemat kokkupuudet turvakoduga neil polnud, oldi vabatahtlike tegemistega enam-vähem kursis, mistõttu ei tekkinud kõhklust, kas toetus ikka asja ette läheb. Turvakodu hoole all on praegu umbes 170 kassi, kellest ligi pooled jagavad kodu Kuressaares Talli tänaval. Pea 90 kassi igapäevane hooldamine ja nende järelt koristamine on aeganõudev töö.Koristamas käivad vabatahtlikud, kes on oma südameasjaks võtnud aidata endast nõrgemaid oma vabast ajast.“Kahjuks on vaba aega inimestele antud käputäis ja sellest jääb alati puudu. Koristajate töö ja ajakulu vähendamiseks otsustasime turvakodu ruumidesse soetada tööstusliku tolmuimeja, mis aitaks vabatahtlike töö kergendamisele oluliselt kaasa,” rääkis turvakodu vabatahtlik Kristi Sillart.Sobiliku masina leidmise asjus võeti ühendust Kuressaare Stokkeri esindusega, kes käis ka kohapeal olukorraga tutvumas.Pakkumise tegemise asemel saadi ettevõttelt hoopiski kõne, mis rõõmustas vabatahtlikke väga hea uudisega. Nimelt leidis Stokkeri meeskond, et soovib anda Saaremaa lemmikloomade turvakodu tegemistesse omapoolse panuse ja neile sobiva masina kinkida.Stokkeri esindaja Marko Ilumetsa sõnul on tal hea meel, et kliendid, olenemata teeremondist Tallinna tänaval, neid ikka üles leiavad.Kuigi varasemat kokkupuudet turvakoduga neil polnud, oldi vabatahtlike tegemistega enam-vähem kursis, mistõttu ei tekkinud kõhklust, kas toetus ikka asja ette läheb.

Veel artikleid samast teemast »