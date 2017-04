Uudised

Anna-Liisa Õispuu lahkub muuseumist

Reede, 28. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Reede, 28. aprill 2017. Saaremaa Muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Anna-Liisa Õispuu, keda ootab ees suur elumuutus, lahkub ametist juunis.



“Jah, täna (eile – toim) teatasin direktorile kurbusega rõõmusõnumit, et mind võeti Oslo ülikooli teatri- ja kultuuriteaduste magistriõppesse,” ütles Õispuu, kelle viimane tööpäev Saaremaa Muuseumis on 16. juunil.



“See on olnud mu soov ja loomulikult olen õnnelik. Norra pakub ainsana tasuta magistriõpet välistudengitele, isegi elukoht on ülikooli poolt mulle juba valmis vaadatud.” Samas on see suur elumuutus: õppetöö on küll inglise keeles, aga norra keelt ma ju ei oska, tõdes Õispuu.



Muuseumi direktor Endel Püüa kinnitas, et konkursi korraldamisega ei viivitata ning uus inimene kultuurharidustöö osakonna juhataja kohale tuleb leida veel enne, kui Õispuu lahkub.



Õispuu asus muuseumi tööle kaks aastat tagasi. Selle aja jooksul korraldas ta mitmeid näitusi ning viis läbi noorte haridusprojekte. Kas ta magistrina ka Saaremaale naaseb, Õispuu öelda ei osanud, ent lisas, et kunagi ei või teada.



“Muuseumis oli tore töötada, siit saan kaasa kenad mälestused,” ütles ta. “Jah, täna (eile – toim) teatasin direktorile kurbusega rõõmusõnumit, et mind võeti Oslo ülikooli teatri- ja kultuuriteaduste magistriõppesse,” ütles Õispuu, kelle viimane tööpäev Saaremaa Muuseumis on 16. juunil.“See on olnud mu soov ja loomulikult olen õnnelik. Norra pakub ainsana tasuta magistriõpet välistudengitele, isegi elukoht on ülikooli poolt mulle juba valmis vaadatud.” Samas on see suur elumuutus: õppetöö on küll inglise keeles, aga norra keelt ma ju ei oska, tõdes Õispuu.Muuseumi direktor Endel Püüa kinnitas, et konkursi korraldamisega ei viivitata ning uus inimene kultuurharidustöö osakonna juhataja kohale tuleb leida veel enne, kui Õispuu lahkub.Õispuu asus muuseumi tööle kaks aastat tagasi. Selle aja jooksul korraldas ta mitmeid näitusi ning viis läbi noorte haridusprojekte. Kas ta magistrina ka Saaremaale naaseb, Õispuu öelda ei osanud, ent lisas, et kunagi ei või teada.“Muuseumis oli tore töötada, siit saan kaasa kenad mälestused,” ütles ta.

Veel artikleid samast teemast »