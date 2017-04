Uudised

Kaalis väheneb kaitsealune pind

Reede, 28. aprill 2017.



Autor: MM Reede, 28. aprill 2017. Valitsus kiitis eilsel istungil heaks muudatused, millega täpsustatakse Kaali maastikukaitseala kaitsekorda ja vähendatakse kaitstavat ala.



Kaali maastikukaitseala peamine kaitse-eesmärk on kaitsta meteoriidikraatreid, neid ümbritsevat pärandkultuurmaastikku ning kaitsealuseid samblaliike ja käsitiivalisi.



Kaitse-eeskirja uuendamisega arvatakse kaitse alt välja alad, millel puudub loodusväärtus ning mille kaitse alt väljaarvamine ei kahjusta maastikulist tervikut.



Tegemist on valdavalt elamu-, põllu- või heinamaaga, mille kaitse all olemine ei ole põhjendatud. Kaitseala pindala väheneb 45,1 ha võrra, eramaal 44,6 ha ja riigimaal 0,5 ha, edastas keskkonnaministeerium.



Muudatustega kaotatakse rahvaürituste korraldamisel osalejate piirarv. Valitseja loal lubatakse olemasolevate ehitiste hooldustööd, tootmisotstarbeta ehitiste püstitamine kaitseala tarbeks ka ehituskeeluvööndis ja tee või tehnovõrgu rajatise püstitamine kaitsealal paikneva kinnistu tarbeks.



