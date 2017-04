Uudised

Kuressaare teenetemärgi saavad Els Trei ja Mati Põld

Reede, 28. aprill 2017.



Autor: Ahto Jakson Reede, 28. aprill 2017. Mati Põld. Kuressaare linnavolikogu otsustas eilsel istungil, et linna teenetemärk antakse tänavu endisele pedagoogile Els Treile ja Triigi sadama direktorile Mati Põllule.



Põld jõudis ühena esimestest 1995. aastal Saaremaa ühisgümnaasiumis puhkenud põlengule, kust aitas lapsi päästa. Els Trei on pikalt olnud pedagoogilisel tööl Saaremaal. Kuressaares teatakse teda kui 4. lastepäevakodu endist juhatajat. Praegu pensionil olev Trei on aktiivne kultuuriüritustel osaleja.Mati Põld (pildil) on aastaid juhtinud erinevaid sadamaid, praegu töötab ta Triigi sadama direktorina. Aastatel 1993–1998 oli ta Kuressaare linnavolikogu esimees.Põld jõudis ühena esimestest 1995. aastal Saaremaa ühisgümnaasiumis puhkenud põlengule, kust aitas lapsi päästa.

