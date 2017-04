Uudised

Poolteist tundi Matiga (1)

Neljapäev, 27. aprill 2017.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 27. aprill 2017. Mati Kaalu tulid kuulama väga paljud looduse- ja loomahuvilised. Nad ei pidanud pettuma. FOTO: Valmar Voolaid Saarlane Mati Kaal, kes ligi pool sajandit on olnud sõna otseses mõttes loomade kuningas, Tallinna loomaaia direktor, kohtus eile kultuurikeskuse suures saalis nii suure hulga huvilistega, et väljakuulutatud raamatukoguruum jäi väikeseks.



Vähemalt kaks kolmandikku saali kohtadest oli kuulajate poolt hõivatud.

Loomi nagu oma kümmet sõrme tundva mehe jutt oli, teadagi, väga huvitav ja hariv, kuid publikul jagus ka huvitavaid küsimusi.



Näiteks Leo Rauts soovis teada, miks peetakse lõvi loomade kuningaks, kuningas võiks tema meelest olla hoopis amuuri leopard. Mati Kaalult tuli tore vastus: “Lõvi magab 20–24 tundi ööpäevas, kes peale kuninga saaks veel seda endale lubada?”

Loengu algul tõi kauaaegne loomaia direktor näite, et loodusest saadud informatsiooni maht on hundil 200 korda suurem kui inimesel. Inimene aga ei märka ega saa aru, kui hunt on metsa all oma märgid maha pannud.



Kaal tõi piiride pidamisest veenva näite loomaaia kasvandikest, kes kahe päeva jooksul, mil torm oli aia maha lõhkunud, ei üritanudki alalt väljuda.



