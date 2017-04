Uudised

Kuressaarde tuleb mais silmabuss

Neljapäev, 27. aprill 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 27. aprill 2017. 10.-11. mail tuleb Kuressaarde silma- ja üldhaiguste sõeluuringu buss, mille tarvis esitas Optiprof Estonia OÜ linnavalitsusele taotluse kasutada nendel kuupäevadel parkimiseks Kitzbergi 2a turismibusside parklat.



Uuringute käigus on võimalik näha või leida viiteid sagedamini esinevatele silmahaigustele, näiteks hallkae, roheline kae, kõrge/madal silmarõhk, silmapõhjade keratokoonus, kollatähni kärbumine jne, ning aidata tuvastada mõningaid üldhaigusi, nagu suhkruhaigus ja teatud ajukasvajad.



“Pildistame silmi. Tuvastame kõik haigused, mis avalduvad läbi silmade. Tasuks tulla neil, kes tunnevad ise vajadust või näiteks diabeetikutel, kes peavad regulaarselt käima kontrollimas silmarõhku. Samuti, kellel on soodumus kaele,” ütles Optiprof Estonia OÜ müügiesindaja Marju Uusküla.



Tahtjaid palju



Kõikidele patsientidele tehakse silmapõhja kolmemõõtmeline pilt (OCT), sarvkesta uuring, pilt kae tuvastamiseks, sarvkesta paksuse mõõtmine ja silmarõhu mõõtmine.



Uuringu tulemused vaatab üle silmaarst Jaakko Teikari ning vastus koos piltidega saadetakse patsiendile posti teel koju. Kohapeal pildistab optometrist Jaak Uusküla.



“Kuna tahtjaid on tulnud palju, oleme varem teinud kaks lisapäeva või paneme järgmiseks korraks kirja,” sõnas Uusküla. Prilliretsepti uuringu käigus ei väljastata.



