Uudised

“C-Komando” käis abis Mündi tänava elanikel

Neljapäev, 27. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 27. aprill 2017. Eile õhtul Kanal 2 eetris olnud “C-Komando” võttis uurida Kuressaare piiril asuva Mündi tänava trassisaaga, mida on korduvalt kajastanud ka Meie Maa. Mündi tänava elanikud võtsid C-Komandoga ise ühendust.



“Esimest korda kohtus saatemeeskond elanikega 2016. aasta suvel. Saates tõstatus probleem seoses torustike paiknemisega erakinnistutel, kuhu need on ebakvaliteetselt ehitatud, mistõttu on suur oht, et need lagunevad õige pea lihtsalt laiali. Kuna trass oli n-ö peremehetu, siis oli osal majapidamistel sõlmimata ka veeteenuslepingud,” rääkis saate assistent Maria Vita.



Elanikud pöördusid C-Komando poole, kuna probleem on kestnud pikalt ja lahendust ei paistnud kusagilt. Nii käidigi veeteenuse pakkuja juures kui ka Lääne-Saare vallas koos elanikega läbirääkimisi pidamas.



“Ehk oligi just puudu selline avalik meedias kajastamine, n-ö häbiposti panemine, et mis mõttes on probleem nii kaua kestnud ja ikka lahendust ei ole?” lisas Vita, kinnitades, et tänase seisuga on Kuressaare Veevärk lubanud elanikega veeteenuslepingud ära sõlmida.



Viimane on elanike jaoks oluline, kuna ilma lepinguta ei saa elanikud üldiselt nõudmistele vastavatele majadele kasutuslube. Lääne-Saare vald on teinud arendajale ettekirjutuse trasside kordategemiseks. “Esimest korda kohtus saatemeeskond elanikega 2016. aasta suvel. Saates tõstatus probleem seoses torustike paiknemisega erakinnistutel, kuhu need on ebakvaliteetselt ehitatud, mistõttu on suur oht, et need lagunevad õige pea lihtsalt laiali. Kuna trass oli n-ö peremehetu, siis oli osal majapidamistel sõlmimata ka veeteenuslepingud,” rääkis saate assistent Maria Vita.Elanikud pöördusid C-Komando poole, kuna probleem on kestnud pikalt ja lahendust ei paistnud kusagilt. Nii käidigi veeteenuse pakkuja juures kui ka Lääne-Saare vallas koos elanikega läbirääkimisi pidamas.“Ehk oligi just puudu selline avalik meedias kajastamine, n-ö häbiposti panemine, et mis mõttes on probleem nii kaua kestnud ja ikka lahendust ei ole?” lisas Vita, kinnitades, et tänase seisuga on Kuressaare Veevärk lubanud elanikega veeteenuslepingud ära sõlmida.Viimane on elanike jaoks oluline, kuna ilma lepinguta ei saa elanikud üldiselt nõudmistele vastavatele majadele kasutuslube. Lääne-Saare vald on teinud arendajale ettekirjutuse trasside kordategemiseks.

Veel artikleid samast teemast »