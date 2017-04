Uudised

Võimuvahetus jätab ametnikud tööle (6)

Neljapäev, 27. aprill 2017.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 27. aprill 2017. Eile toimus Saaremaa omavalitsuste ühinemise juhtkomisjoni koosolek, kus arutati Saaremaa vallavalitsuse struktuuri põhimõttelisi valikuid.



”Arutelu käigus otsustati, et valla juhtimise poliitiline tasand koosneb vallavanemast ja poliitilistest abivallavanematest,” ütles Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu ning lisas, et vallavalitsuses saavad tõenäoliselt olema keskmise ja väikese suurusega osakonnad, näiteks sotsiaalosakond, ehitus- ja planeerimisosakond jt. Osakondade täpsem loetelu selgub edasise töö käigus.



”Osakondi hakkavad juhtima apoliitilised ametnikud ehk teisisõnu, kui vallas võim vahetub, jätkavad ametnikud oma tööd,” sõnas Heinsalu. Vallavalitsuse koosseisus moodustatakse eraldiseisev tugistruktuur, mis koosneb muu hulgas näiteks personali- ja õigusteenistusest, IT ja hangetega tegelevatest üksustest, mis hakkavad teenindama kõiki vallavalitsuse valdkondlikke osakondi. Täpsem jaotus on tegevjuhi kinnitusel taas edasiste arutelude koht.



Töö struktuuriga jätkub



Töö valla struktuuriga jätkub koostöös Tallinna ülikooli teadlastega, struktuur ja ametikohtade loetelu peab olema selge augustikuu lõpuks. Struktuuri ja teenistuskohtade loetelu kinnitab uus, 15. oktoobril valitav vallavolikogu.



Juhtkomisjoni koosolek oli jätkuks mõned nädalad tagasi Kuressaares toimunud seminarile “Suure territooriumiga ühinenud omavalitsuse mitmetasandilise haldusorganisatsiooni kujundamine Saaremaa vallas”, mille viisid läbi Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor Georg Sootla ja Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor Kersten Kattai.



