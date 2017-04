Uudised

Püharisti puhkekülal vahetus perenaine

Neljapäev, 27. aprill 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 27. aprill 2017. Seoses Orissaare Pühavaimu koguduse juhatuse liikmete vahetusega palkas uus juhatus aprillis Püharisti puhkekeskuse uueks perenaiseks Kaidi Kaldi.



Aastaid tegutses puhkekeskuse perenaisena eelmine koguduse juhatuse esimees Külli Preiler, kelle söögitegemisoskust kiideti. Kogudus valis märtsis Pühavaimu koguduse uuteks juhatuse liikmeteks Urve Hundti, Helen Olli, Anu Viljaste, Veiko Vihuri ja Kaja Kuntseli.



“Uus juhatus võttis tööle uue perenaise. Proovime suveks majad ilusti korda saada. Need on ammuilma remondita olnud, ehk õnnestub edaspidi ka laenu võtta,” arvas Pühavaimu koguduse juhatuse esimees Anu Viljaste.



Vabatahtlikud käivad praegu õhtuti puhkekeskuses abiks väiksemaid töid tegemas, nagu näiteks värvimas. “Usun, et söök ei muutu perenaise vahetusega halvemaks, sest Kaidi Kald on Ida-Saares tuntud kokk, kes valmistab ka torte ning kringleid,” kiitis Viljaste.



