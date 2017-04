Uudised

Üleriigiline haldusreform võib tuua ka kirikukogudustes muudatusi

Neljapäev, 27. aprill 2017.



Autor: MM Neljapäev, 27. aprill 2017. Peapiiskop Urmas Viilma nentis, et aastaga on luteri kiriku liikmeskond kasvanud ja seda valdavalt just linnakogudustes. FOTO: Valmar Voolaid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kõrgeim organ ehk kirikukogu pidas esmakordselt oma istungi Saaremaal, kus muu hulgas arutati ka võimalikke muudatusi kirikute töös seoses haldusreformiga.



Peapiiskop Urmas Viilma sõnul on aastaga luteri kiriku liikmeskond kasvanud ja seda just valdavalt linnakogudustes.



EELK kirikutes ristitute hulk kasvas eelmisel aastal umbes tuhande liikme võrra. Samas peab luterlik kirik oma liikmete üle n-ö kahesugust arvestust, vahendas “Aktuaalne kaamera”.



Ristitute arv kasvamas



“Nende inimeste arv, kes teevad nimelise annetuse, on kõikidel aastatel, isegi viimasel 15 aastal langenud. Tõsi, see trend on pisut peatumas. Samal ajal on kasvamas n-ö kiriku hingede arv ehk ristitud inimeste arv. See puudutab ka muid ühiskonnagruppe ja vabaühendusi. Inimestele ei meeldi enam niivõrd kuuluda, samal ajal ollakse valmis osalema,” selgitas Viilma.



Valitsuse poolt läbiviidava haldusreformi valguses tuleb ka luterlikel kogudustel valmis olla võimalikeks muutusteks. Tõsi, seda ei plaanita tehta siiski sundkorras.



“Rootsis ja Soomes, kus kirik on riigiga seaduste kaudu tihedamalt seotud ja kus kohalike omavalitsuste liitumine eeldab ka koguduste liitumist, siis Eestis sellist kohustust ei ole. Kõik kogudused säilitavad oma iseseisvuse ka liidetud omavalitsuse piirkonnas. See aga ei tähenda seda, et kogudused ei võiks vabatahtlikult liituda. Ma usun, et tõenäoliselt mingi aja jooksul, kui omavalitsused on liitunud, järgneb sellele ka väiksem laine ehk teatud koguduste liitmine,” arutles EELK Saarte praost Anti Toplaan.



Kirikukogu istungil võeti vastu ka üks põhimõtteline uus otsus. Nimelt hakkavad Rootsis tegutsevad Välis-Eesti kogudused kuuluma Eesti luterliku kiriku koosseisu ja moodustatakse EELK Rootsi praostkond.



