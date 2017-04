Uudised

Leedo müüb tõenäoliselt St. Ola

Neljapäev, 27. aprill 2017.



Autor: BNS Neljapäev, 27. aprill 2017. Vjatšeslav Leedo on tõenäoliselt müümas tema ettevõttele St. Ola Maritime kuuluvat parvlaeva St. Ola (pildil).



Võimaliku müügi eel on laev eemaldatud ka aresti alt. Täpsemalt eemaldas kohus 18. aprillil keelumärke laeva võõrandamiseks. Keelumärge oli laevaregistrisse kantud seoses Leedole kuuluva Väinamere Liinid OÜ ja sadamaid haldava riigifirma Saarte Liinid vahelise vaidluse tõttu sadamatasude üle suurusjärgus miljon eurot.



“Ma ei taha seda pikemalt kommenteerida, kuid selle laevaga ilmselt valmistatakse ette müügitehingut,” ütles Saarte Liinid AS juhatuse liige Jaanus Tamkivi BNS-ile. Ta lisas, et vaidlus Leedo ja Saarte Liinide vahel ei ole läbi saanud ja pooltevahelise kompromissi käigus andis Leedo nõude tagamiseks teise tagatise.



Saaremaa Laevakompanii ostis 1971. aastal Meyer Werfti laevatehases Saksamaal Papenburgis ehitatud St. Ola 2002. aastal ettevõttelt P&O Scottish Ferries.



