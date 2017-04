Uudised

Põhja tänavale on tekkinud “prügimägi”

Kolmapäev, 26. aprill 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 26. aprill 2017. Sotsiaalmeedia grupis juhiti tähelepanu, et soojussõlme ümbrus on mattunud prügisse. FOTO: ekraanitõmmis Sotsiaalmeedias juhiti möödunud nädala lõpus tähelepanu, et Põhja tänaval soojussõlme alale on tekkinud “prügimägi”. Alal vedeleb nii pudeleid, purke kui muud pahna.



Kui nädala lõpus võetud pildilt võis kokku lugeda 37 pudelit, siis eile hakkasid silma kildudeks loobitud anumad. Samuti oli keegi kraavi kallanud kastitäie õunu.

Eile jalutas soojussõlme juures koos väikese lapsega samas lähedal elav Pilvi Uustulnd, kes tõdes, et ala on korrast ära juba pikemat aega ja inetu on vaadata.



“Kui laps selle tee valib, siis me jalutame seal,” sõnas Uustulnd, kes on piirkonnas juba pikalt elanud. Ta ei osanud öelda, millal olukord soojussõlme juures käest ära läks, sest prügi on vedelenud seal juba kauemat aega.



Naine loodab, et ala tehakse korda, sest kui tema laps suuremaks kasvab ja omapäi mängima hakkab, kujutavad pudelikillud selget ohtu ja ka silmale on vaatepilt inetu.



“Linnavalitsus on ülevaatuse tulemusel teadlik paarist prügistatud kohast Põhja tänavalt kulgeva soojussõlme alal. Soojussõlme alune maa kuulub linnale.



