Uudised

Soela anti üle Kihnu Veeteedele

Kolmapäev, 26. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Kolmapäev, 26. aprill 2017. Soela. Parvlaev Soela anti möödunud nädala lõpul üle operaatorile AS Kihnu Veeteed ja on valmis liinile minekuks. Plaanide kohaselt asub laev liinile 1. mail.



“Laev anti veeteede ameti poolt operaatorile AS Kihnu Veeteed üle reedel ja on valmis liinile minekuks,” ütles ameti kommunikatsioonijuht Priit Põiklik BNS-ile.

Laev on viimane kuuest, mille riik tellis väikesaartega ühenduse pidamise projekti raames.



Varem on projekti raames Baltic Workboatsi laevaehitustehases valminud Abrukaga ühendust pidav parvlaev Abro ja Ruhnu liini teenindav parvlaev Runö, Kihnu, Manija ja mandri vahet sõitev Kihnu Virve ning Vormsi ja mandri vahet sõitev Ormsö. Lisaks on ehitatud Prangli ja mandri vahet sõitev parvlaev Wrangö, mille ehitas Reval Shipbuilding.



Soela ehitust rahastati 85 protsendi ulatuses perioodi 2014–2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi raha toel ning 15 protsendi ulatuses riigieelarvest, kokku läks laev maksma 9,4 miljonit eurot.



Merekindlus oluliselt parem



Laeva pardale mahub kuni 200 inimest ja kuni 22 sõiduautot või kaks veoautot. Laevale on nimi pandud konkursi tulemusena, mille korraldasid Hiiu ja Saare maavalitsus, kus omavahel kokku lepiti, et laev hakkab kandma saari ühendava väina nime.



















Soela on 45 meetrit pikk, 12 meetrit lai, süvist on laeval 2,7 meetrit ja ta arendab täislastis kiirust 12 sõlme. Laeva pardal töötab korraga kuueliikmeline meeskond.

Võrreldes praegu Sõru-Triigi liinil kurseeriva laevaga mahutab uus laev ligikaudu sama palju sõidukeid ja reisijaid, samas teda pole vaja sadamas ümber pöörata ehk reisi aeg on selle võrra lühem. Samuti on uue laeva manööverdusvõime ja merekindlus oluliselt paremad. “Laev anti veeteede ameti poolt operaatorile AS Kihnu Veeteed üle reedel ja on valmis liinile minekuks,” ütles ameti kommunikatsioonijuht Priit Põiklik BNS-ile.Laev on viimane kuuest, mille riik tellis väikesaartega ühenduse pidamise projekti raames.Varem on projekti raames Baltic Workboatsi laevaehitustehases valminud Abrukaga ühendust pidav parvlaev Abro ja Ruhnu liini teenindav parvlaev Runö, Kihnu, Manija ja mandri vahet sõitev Kihnu Virve ning Vormsi ja mandri vahet sõitev Ormsö. Lisaks on ehitatud Prangli ja mandri vahet sõitev parvlaev Wrangö, mille ehitas Reval Shipbuilding.Soela ehitust rahastati 85 protsendi ulatuses perioodi 2014–2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi raha toel ning 15 protsendi ulatuses riigieelarvest, kokku läks laev maksma 9,4 miljonit eurot.Laeva pardale mahub kuni 200 inimest ja kuni 22 sõiduautot või kaks veoautot. Laevale on nimi pandud konkursi tulemusena, mille korraldasid Hiiu ja Saare maavalitsus, kus omavahel kokku lepiti, et laev hakkab kandma saari ühendava väina nime.Soela on 45 meetrit pikk, 12 meetrit lai, süvist on laeval 2,7 meetrit ja ta arendab täislastis kiirust 12 sõlme. Laeva pardal töötab korraga kuueliikmeline meeskond.Võrreldes praegu Sõru-Triigi liinil kurseeriva laevaga mahutab uus laev ligikaudu sama palju sõidukeid ja reisijaid, samas teda pole vaja sadamas ümber pöörata ehk reisi aeg on selle võrra lühem. Samuti on uue laeva manööverdusvõime ja merekindlus oluliselt paremad.

Veel artikleid samast teemast »